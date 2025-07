Hát ő megmutatta, hogy kell enni! Kért ugyanilyen 1 kilós karajt krumplival, kért egy csirkemellet is, szintén krumplival, 2 tányér pacalt evett még meg itt, meg 12 pohár málnát ivott meg. Egy cordon bleu-t is kért, de azt elvitte vacsorára. Azt mondta, hogy az majd vacsorára jó lesz. Mindent lenyomott, és ami nincs rajta a felvételen, hogy a srácok már össze voltak pakolva, de még innen a sarokról hoztak neki egy nutellás lángost, még azt is megette