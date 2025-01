A Pléh Csárda kifogott a világhírű, zabáló influenszeren - Videó!

Bábel István 2025. január 11-én lett volna 70 éves Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Fél kettőkor kezdte el enni és fél négy, háromnegyed négykor már össze voltak pakolva

- folytatta Tamás, aki nagyon meglepődött azon, hogy a dél-koreai hölgy ilyen nagyétkű. Arról nem is beszélve, hogy még a számára egészen idegen pacallal is sikerült megbirkóznia.

Minél jobban ette, annál finomabbnak tűnt neki, végül kért még egy tányérral belőle

– mondta a dél-koreai Tzuyangról Tamás. A nemzetközi hírességen ugyanakkor úgy tűnik, kifogott a magyar konyha, legalábbis ami az akkori látogatását illeti.

Ez fogott ki a dél-koreai youtuber Tzuyangon

Egy Cordon Bleut is kikért, de annak már nem állt neki, azt mondta, hogy elviszi

- vagyis Tzuyangnak végül nem sikerült mindent elfogyasztania azokból az ételekből, amiket kikért. Azt ugyanakkor el kell ismerni, hogy így is rekordmennyiséget megevett, meglehetősen rövid idő alatt. A Pléh Csárda tulajdonosától azt is megtudta lapunk, hogy nem ez volt az első olyan alkalom, amikor egy külföldi vagy egy youtuber, influenszer járt volna náluk. Ez évente többször is megesik, amiről egy rövid történetet is elmondott.

Közel 40 éve működik a nemzetközi szinten híres Pléh Csárda Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Külföldön is hál’ Istennek, a közeli országokba, a távoli országokba is ismertek vagyunk. Volt például, hogy Kanadából jött egy úriember haza, leszállt a repülőről és mondta a taxisnak, hogy egyenesen ide a Pléh Csárdába hozza őt

- ez ugyanakkor csak egyetlen kedves történet, melyre a közel 40 éve működő Pléh Csárda tulajdonosa, valamint dolgozói szívesen gondolnak vissza.

Pista bácsi egyébként 2025. január 11-én lett volna 70 éves, mely kapcsán egykori alkalmazottai, munkatársai is megemlékeztek róla. „Hiányzol nekünk és hiányzol a vendégeknek is! A vendégek sokat emlegetnek és mesélik a sztorikat, amikor még te szolgáltad ki őket! Emléked örök!” - írták a közösségi oldalakon.

Videón a rekordkísérlet

Azt, hogy a nemzetközi szinten híres étkű Tzuyang legközelebb mikor fordul meg a Pléh Csárdában, egyelőre nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy a közelmúltban egy elismert steak houseban is megfordult, valamint a Nyugati-pályaudvarnál lévő McDonald’s látványának sem tudott ellenállni, melyről úgy hallotta, hogy a világon az egyik legszebb.

Azt, hogy mi történt pontosan a Pléh Csárdában, az alábbi videónkban láthatod: