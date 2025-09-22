Elvesztette a reményt: A méhnyakrák miatt nem tudott teherbe esni, azt akarták, hogy hagyja el a férje - majd egy Temu rendelés mentette meg az életét

Nem sikerült teherbe esnie Michelle Cisco-Pinheironak, sokan azt tanácsolták fiatalabb férjének, Niltonnak, hogy hagyja el a 47 éves feleségét. A rosszindulatú kommentek különösen fájtak, hiszen Michelle már 18 éves korában átesett egy méhnyakrákon, majd később policisztás ovárium szindrómát (PCOS) diagnosztizáltak nála, így orvosai szinte lehetetlennek tartották, hogy valaha gyermeke szülessen. A hosszú évek próbálkozása után lassan ő maga is belenyugodott a gondolatba, hogy sosem lesz anya.

Hosszú várakozás után sikerült végül teherbe esnie a feleségnek Fotó: Amr Taha™ / unsplash.com – Képünk illusztráció

Teherbe esni, vagy elválni?

Teherbe esni sokak számára nem egyszerű, különböző hormonális, és más egészségügyi problémák miatt. Nem volt ez másként sem Michelle Cisco-Pinheiroval sem, aki 47 évesen lett először édesanya. 2024 áprilisában furcsa étvágy jelentkezett nála – olyasmi, amit gyomorszűkítő műtétje óta nem érzett. Ekkor jutott eszébe, hogy a fiókjában lapul egy régi Temu-rendelésből származó terhességi teszt. Kíváncsiságból kipróbálta, és az eredmény pozitív lett. Több újabb teszt után, mindegyik ugyanazt a választ mutatta: Michelle és férje döbbenten, majd örömkönnyek között fogadták a hírt, hogy gyermekük lesz.

2025. január 2-án, négy héttel a kiírt időpont előtt megszületett kisfiuk, Emmanuel Zane. Bár a várandósság során Michelle többször került abba a veszélybe, hogy koraszülött lesz gyermeke, de a kisfiú egészségesen látta meg a napvilágot. Michelle szerint ez volt élete legnagyobb csodája - írja a The Sun.

Ám a boldogság mellett sok bántó megjegyzéssel is szembe kellett néznie. Negatív kommentelők azt írták neki, hogy ennyi idősen önző dolog gyermeket vállalni, vagy hogy a férje biztosan elhagyja majd. Volt, aki nyíltan az abortuszt javasolta neki.

Nagyon fájdalmas szavak voltak ezek, de igyekszem a pozitív üzenetekre figyelni

– mondja. Rengeteg nő keresett meg azóta, akik azt írták: Michelle története reményt adott nekik.

Most, 48 évesen úgy érzi, hogy érettebb, nyugodtabb és türelmesebb szülő, mint amilyen fiatalon lehetett volna. „A húszas éveimben éretlen voltam, ma sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és mindent meg tudok adni Emmanuelnek. Minden apró pillanatot kincsnek tekintek – az első mosolyától kezdve az első fogacskáig.” Bár időnként fél attól, hogy ő lesz „a legidősebb anyuka a játszótéren”, nem cserélné el semmire azt, hogy most lehet gyermeke. „Minden nap ajándék. Lehet, hogy későn kezdtem, de ez számomra a tökéletes időzítés. Emmanuel a csodám, aki által végre teljesnek érzem az életemet.”