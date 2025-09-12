„A gyermekem mellett is kokaint használtam” – egy anya vallomása a függőségről és a felépülésről

Sarah Ibrahim élete legsötétebb időszakát élte át, amikor 2018-ban kiderült, hogy várandós. Ahelyett, hogy azonnal szakított volna a droggal, telefonált a dílerének, és napokig tartó kokainmámorba menekült. „Öt hetes terhesen több napig kokaint fogyasztottam. Nehéz még kimondanom is, tele vagyok szégyennel és bűntudattal” – vallotta a 43 éves, Essexben élő nő.

Terhesség alatt is előszeretettel fogyasztott kokaint Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Sarah több mint tíz éven át élt rendszeres kokainhasználattal, összesen mintegy 68 millió forintot (150 ezer fontot) költve a szerre. Pályáját a londoni City-ben kezdte, ahol bankoknál és médiacégnél dolgozott, majd a bulik és a drog lassan mindennapja részévé váltak. A terhesség azonban fordulópontot jelentett: hathetes kora után képes volt tisztán maradni, és kisfia, Marshall 2018 végén egészségesen jött világra.

Azt hittem, megmenekültem. Elöntött a szeretet, amikor a karjaimban tartottam, és úgy éreztem, minden értelmet nyert

– mondta, melyről a Daily Mail írt. Ám három hónappal a szülés után újra elcsábult. Egy régi barát kínálta meg kokainnal, miközben kisfia békésen aludt a babakocsiban. „Azt hittem, egyetlen alkalom lesz. De tévedtem. Hamarosan újra hetente használtam” – emlékezett vissza.

A járvány alatt a helyzet súlyosbodott. Egyedül nevelte gyermekét, otthon dolgozott, és esténként, miután Marshall elaludt, rendszeresen kokaint szívott.

Olvastam neki egy mesét, majd bementem a szobámba, és egy készítettem egy csíkot magamnak. A feszültség elszállt, de utána jött a bűntudat

2021 májusában jött el a végső döntés pillanata. Egy péntek este egyedül vette be az utolsó adagot. „Megfogadtam, hogy többé nem nyúlok hozzá. Tudtam, ha most nem állok meg, soha nem fogok.” Anyjának is bevallotta az évekig tartó függőséget, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára.

Azóta tiszta, több mint négy éve. Saját vállalkozást indított, emellett felépülési coachként segít más nőknek.

Nem vagyok egyedül, sok anya küzdött ugyanezzel a démonnal. Az, hogy a történetemet megosztottam, segített legyőzni a szégyent

Ma Sarah egyedül neveli kisfiát, iskolába viszi, úszni járnak, közös nyaralásokat terveznek. „A múltat nem tudom megváltoztatni. De tartozom Marshallnak annyival, hogy soha ne menjek vissza – csak előre.”