"Megfenyegettem a kilencéves ikergyermekeimet, hogy kilakoltatom őket, ha nem fizetnek lakbért"

Egy édesanya elkezdte valódi életleckékre tanítani kilencéves ikerlányait azzal, hogy lakbért fizettet velük, büntetést szab ki a rendetlen szobákért, sőt kilakoltatással is fenyegeti a gyermekeket.

Szokatlan gyermeknevelési módszerével egyenesen az életre próbálja felkészíteni lányait az anya. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A 38 éves LaToya Whitfield minden héten pénzről, felelősségről és a kemény munka értékéről tart órákat lányainak, Grace-nek és Autumn-nak. Miután a lányok a múlt hónapban egy héten belül kétszer is drága éttermi vacsorát kértek, LaToya játékpénzt készített, és heti fizetési rendszert vezetett be.

Az ikreknek 80 dollárt (26 900 Ft) kell fizetniük lakbérként, 10 dollárt (3 360 Ft) villanyért, valamint 5 dollárt (1 680 Ft) a Wi-Fi-ért és a gázért, a kilakoltatás fenyegetésével a nappaliba, ha nem tudnak fizetni. Emellett bünteti őket a rendetlen szobákért, de jutalmazza a jó jegyeket és a megfelelő viselkedést bónuszokkal.

Nem akarom megnehezíteni számukra a gyerekkort. Csak el akarom ültetni bennük a magját mindannak a tanulságnak, amit most tanulnak.

- mondta az atlantai anyuka.

A gyermekek büntetést és bónuszt is kapnak

Az ötlet egy hónapja indult, amikor Grace és Autumn azt kérte, hogy egy héten belül kétszer is menjenek el vacsorázni a Benihanába, egy népszerű japán étterembe.

Megkérdeztem a lányokat, mit szeretnének vacsorára, és azt mondták hibachit, ami elég sokba kerülhet. Azt válaszoltam, hogy erre a hétre már nincs több hibachi-pénzem, és el kellene adnom még néhány pólót vagy valami mást, hogy összejöjjön a pénz. Az egyikük erre azt mondta: "Hát most kaptál fizetést", én pedig úgy gondoltam: "Ó, szóval ti azt gondoljátok, hogy így működik ez."

- mesélte LaToya, ai ezt követően készített egy bérleti szerződést lányainak, amelyben részletezte a rájuk háruló költségeket a fizetésüket követően.

Minden pénteken az ikrek bérjegyzéket kapnak a postaládájukba, amelyet a családi bankban váltanak be, mielőtt rendezik tartozásaikat.

A heti kiadások mellett büntetést is kaphatnak, ha rendetlenül hagyják a szobájukat vagy fürdőszobájukat, vagy nem pakolnak el maguk után. Ha nem fizetnek, akkor a kilakoltatás vár rájuk a nappaliba, amelyet most utcának neveztek át. A büntetések mellett Grace és Autumn bónuszt is kaphatnak kiváló jegyekért vagy pozitív viselkedésért.

Remélem, hogy ez valami olyasmi lesz, ami később, felnőttként eszükbe jut, amikor saját maguknak kell meghozniuk ezeket a döntéseket... A lányok nagyon felelősségteljesek és önállóak. Egyedül képesek főzni, és teljesen kitakarítani a fürdőszobájukat. Saját jegyeiket is nyomon követik.

- tette hozzá édesanyjuk.