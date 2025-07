Havi félmilliót spórol a lakbéren: így él a nő egy 100 négyzetméteres földalatti bunkerban

A szórakoztatóiparban dolgozó Caitlin Johnson New Yorkból Kaliforniába költözött 2024 áprilisában, hogy élete egyik legnagyobb üzletét üsse nyélbe - írja a Mirror. Kijátszotta a 44 éves nő az ingatlanpiaci nehézségeket, amikor úgy döntött, mostantól egy 100 négyzetméteres földalatti bunkerban fog élni. Mivel az albérletárak nagyjából 700 000 forintot érnek egy hónapban, de Caitlin csak 170 000 forintnak megfelelő dollárt fizet a bunkerért, leleményes ötletéért cserébe havi több, mint 500 000 forintot spórol.

A nő azonnal lecsapott egyik barátja ajánlatára, aki felhívta a figyelmét a hátsó udvarában található földalatti óvóhelyre, amely Bakersfieldben, Kaliforniában található. Csupán havi 500 dollárba (170 ezer forintba) kerül neki, hogy élvezhesse a nagy hálószobát külön bejáratú fürdővel, a teljesen felszerelt konyhát, nappalit, 18 darab emeletes ágyat, egy extra fürdőszobát, két plusz wc-t, és egy plusz zuhanyzót.

Mivel Caitlin a szórakoztatóiparban dolgozik, ezért volt elképzelése az albérletárakról. "Átlagban, egy egyszobás lakás Kaliforniában úgy 1500-2000 dollárba kerül havonta" - mondta a nő. Ez forintban átszámolva nagyjából 500-700 ezer forintos költség havonta.

Az udvar egy részét és a bunkert bérlem 500 dollárért, és nem fizetek rezsit. Az alku az volt, hogy rendben tartom a bunkert és a kertet is, így a barátnőmnek már nem lesz rá gondja

- magyarázta Caitlin.

Miután 9 hónapot töltött New Yorkban, Caitlin visszatért dolgozni Kaliforniába, pont ekkor költözött barátja abba a házba, ahol a bunker található. Rögtön jött az ötlet, hogy esetleg nem-e költözhetne oda. "Amikor megvette a házat azt hajtogatta nekem, hogy a bunkerrel nem is törődött" - emlékszik vissza Caitlin. Végül sikerült meggyőznie barátnőjét, hogy az óvóhelyen élhessen az átlagos lakbér negyedéért.

Mikor először látta a bunkert Caitlin elképesztő felfedezést tett. Az óvóhely sokkal nagyobb volt, mint néhány stúdiólakás, amelyekben New Yorkban lakott. A nőnek egy hidraulikus ajtón keresztül kell bemennie lakhelyére, majd 15 lépcsőfok következik, végül egy robbanásálló ajtón vezet az út befelé.

Bár a napfény nem férkőzhet be Caitlin otthonába, ő mégsem csügged. A földalatti lakás pihentető és szépítő alvást biztosít neki, és egy kis trükkel "mesterséges napfényt" is juttat hálószobájába.

Két darab 3x1 méteres légmentesen záródó ajtó védi a bunkert, úgyhogy napközben, mialatt otthon vagyok, mindig nyitva hagyom őket, így jut be elegendő fény. Bár legtöbbször nappal vagyok távol, és este érkezem haza a munkahelyről, így egyáltalán nem furcsa, hogy nincs fény.

Caitlin leszögezte, hogy nem tervezi örök otthonának a bunkert, de annyira beleélte magát a földalatti életbe, hogy tárgyalt a barátnőjével még egy év bérletről, amelyről már meg is egyeztek.