Azt hiszed, hogy rosszat csinál a gyerek? Lehet, hogy éppen ettől lesz később sikeres!

Mikor a gyerek visszabeszél, a szülők vagy támadásnak veszik, vagy pedig figyelmen kívül hagyják, holott ez a tulajdonság már ilyen kicsiként jelzi, miféle felnőtt lesz a kis rosszcsontból, és lehet, hogy épp visszabeszélése miatt válik majd később sikeres felnőtté.

Lehet, hogy visszabeszélése miatt lesz később sikeres a gyermeked / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Itt az ideje változtatni a gyereknevelési elveken! A "nem!" lehet számodra az egyik legidegesítőbb szó, de hálásnak kéne lenned, ha a gyermeked egyáltalán ki meri mondani. Legyen szó dacos kétévesről vagy egy szabályokat feszegető kamaszról, szülőként biztosan bosszantó lehet ez a viselkedés, mikor éppen tanítanád őt a helyes viselkedésre, illemre. A szakértők szerint, azonban a szemtelenség nemcsak normális, de kifejezetten egészséges, és sokat ígérő viselkedésminta húzódik meg mögötte a jövőre nézve.

Kelly M. Flanagan pszichológus szerint az a gyerek, aki nem tud nemet mondani és meghúzni a határait, az később könnyen elveszhet vagy sokat fog szenvedni. Mikor a gyermek visszabeszél, a saját belső határait feszegeti és megtanulja, hogyan gyakoroljon kontrollt a saját élete felett.

Rajtad gyakorolja azt a nemet mondást, amit majd később egy rossz társaságra vagy manipulatív főnökre kell tudnia mondani, hogy sikeres felnőtt életet éljen.

A vita a szülők és a gyerekek között nem nyűg, hanem kritikus gyakorlótér. Itt nem arról megy a versengés, ki a legerősebb, hanem, hogy a gyermek megtanulja, hogy úgy is lehet vitatkozni, hogy tiszteljük közben a másikat és a tettek következményekkel járnak. Így válhat majd a gyerekből olyan felnőtt, aki ki tud állni magáért, közben pedig nincs szüksége ahhoz, hogy átgázoljon másokon.

Amikor szülőként elveszíted mégis a kontrollt, jusson eszedbe, hogy sosem volt egészen a tiéd. A gyerekeknek is megvan a saját útjuk, ehhez pedig a visszabeszélés az egyik alapkő az ösvényhez - írja a Life.hu.

Egy egészséges gyermeknevelés nem arról szól, hogy letapasztod a gyermeked száját, hanem, hogy megtanulja, hogyan mondja el a véleményét békésen. Így megtanulja majd, hogyan mondjon nemet később a drogokra vagy a veszélyes kapcsolatokra, és miképpen merjen fizetésemelésért felszólalni.

Ne vedd személyes sértésnek: ez csak róla szól. Mutass példát: ha te tisztelettel beszélsz vele, azt tanulja meg ő is. Állíts fel határokat: nem az a lényeg, hogy visszaszól, hanem hogy hogyan. Légy következetes: a gyerek érzi, ha elbizonytalanodsz.

Minden egyes vita végezetül a jövőjéhez tesz hozzá és ahhoz, hogy egy független, erős, önálló és sikeres ember legyen. Tehát, legközelebb, ha a gyermeked visszabeszél, ne csak a szemtelen kölyköt lásd meg benne, hanem azt a későbbi sikeres felnőttet, aki majd képes lesz kiállni önmagáért és nemcsak hangos lesz, hanem okos is.