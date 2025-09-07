Rájött: csúnyán elkényeztette 12 éves lányát a milliomos, ezért furcsa dolgot talált ki

Egy milliomos apuka úgy döntött, hogy megszünteti 12 éves lánya pénzügyi támogatását, miután rájött, hogy túlságosan elkényeztette őt. A 43 éves Mindy Paul vagyonkezelési szakértő elmondta, hogy tavaly kezdte észrevenni, hogy lánya, a 13 éves Dani túl könnyen megkap mindent, amit szeretne, legyen szó Gucci táskákról vagy Ralph Lauren ruhákról. Amikor Dani új iPhone-t kért, az apuka úgy döntött, kihívás elé állítja: 30 nap alatt kell keresnie 200 fontot a készülékhez.

Az apuka rájött, hogy nagyon elkényeztette, ezért kihívás elé állította Fotó: Pexels/Illusztráció

A milliomos apuka ezt a feladatot adta lányának

Dani az idő alatt a régi ruháit kezdte el eladni a Vinteden, és 500 fontot keresett, megtanulva ezzel, milyen értéke van a saját munkájának. Mindy új szabályt is bevezetett, miszerint csak az alapvető dolgokat fedezi, minden extrát, például ékszert vagy szobadekorációt, a saját keresetéből kell, hogy finanszírozza.

Az elmúlt év során Dani körülbelül 1200 fontot keresett régi tárgyak eladásával a Vinteden és az eBayen, illetve az anyja, Samantha, 45 éves pénzügyi coach számára végzett ruhabérlésekkel. A pénzt Pandora charmok vásárlására, színészórákra való megtakarításra és az iPhone részleteinek kifizetésére fordította. Dani most egy online pólónyomtató vállalkozás indítását tervezi, és apja támogatja a kezdeményezését, rendszeresen megmutatva neki a bankszámláját, sőt „pénzpartikat” is tartanak, ahol készpénzt szórnak a gyerekekre.

Mindy elmondta, hogy kezdetben nagyon sikeres volt, de észrevette, hogy a gyerekei minden vágyukat könnyedén megkapták. Ezért döntött úgy, hogy Dani megtanulja a pénz értékét és a kemény munka fontosságát. Azóta Dani önállóan keresi a pénzét, eladja a régi játékokat, ruhákat és elektronikai eszközöket, és már tudatosan tervezi a költéseit – írja a Daily Star.

Az apuka szerint a gyerekeket fel kell készíteni az élet nehézségeire, és jobb, ha megtanulnak dolgozni a saját bevételükért. Dani pedig mára sokkal érettebb, pénzügyileg tudatosabb, és már tervezi, hogyan teremtsen saját vállalkozást a jövőben.