Otthon Start: felújított vagy felújítandó lakást érdemes vásárolni?

Balla Ákos ingatlan tanácsadó, a Balla ingatlan tulajdonosa szerint az elmúlt évekre jellemzővé vált, hogy egyre inkább a felújított ingatlanokat keresték a vevők, melyekhez csak minimális mértékben kellett beköltözés után hozzányúlni, mivel nem szívesen vágtak bele nagyobb felújításba. Ez továbbra is jellemző, de felvetődik a kérdés, hogy Budapesten, ahol már sok kerületben az Otthon Start hitel feltételeként megjelenő 1,5 millió forint felé közelítenek a használt ingatlanok négyzetméter árai, érdemes-e új lakásra hajtani. Hiszen ezek nagyobb eséllyel kerülnek kevesebbe, mint a megadott plafonár.

Felújított vagy új építésű ingatlant érdemes Otthon Starttal megcélozni? Ez itt a kérdés! / Fotó: Branstetter Sándor

Az Otthon Start hitel változtathat a vásárlók igényein

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy véli, hogy az Otthon Start hitel miatt nem lesz nagyobb a kereslet a felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanok iránt, annak ellenére, hogy a belső vagy a budai kerületekben a felújított, új vagy újszerű ingatlanok négyzetméterára sokszor meghaladja az 1,5 millió forintot.

A felújítandó, olcsóbb ingatlanok iránt a drágább kerületekben továbbra is elsősorban a felújítással foglalkozó vállalkozók érdeklődnek. Majd, miután korszerűsítették, az ár 1,5 millió forint felett alakulhat, de a szakértő szerint ezekre is lesz kereslet, hiszen nem mindenki az Otthon Start felvételével keres lakást.

Azok viszont, akik ki tudják használni az állami kamattámogatású hitelt, olyan budapesti kerületekben néznek körül, ahol a jobb állapotú ingatlanok négyzetméterára egyelőre alacsonyabb

- mondta Balla Ákos a Metropolnak.

Ilyenek például a dél-pesti kerületek, többek között Csepel vagy annak agglomerációja, ahol az 1 millió forintot meghaladó árak ritkák. Itt az a jellemző, hogy a jelentősen túlárazott ingatlanokat nem lehet eladni

- derült ki Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodája szakmai vezetőjének szavaiból. Szerinte ugyanakkor kérdéses, hogy az elkövetkező hónapok milyen árváltozást hoznak. Jelenleg a dél-pesti kerületekben 900 ezer - 1,1 millió forint közötti átlagos négyzetméterárak a jellemzők. A szakértő szerint jelenleg az 1,2 millió forint feletti ár még irreálisan magas ezekben a kerületekben.