Ez mekkora! Mobil appot kapott az Otthon start program

Elképesztő rajttal indult szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. Már az első nap több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre. Mindez érthető, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.
A számok magukért beszélnek: a fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30–40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj – emelte ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).
Az Otthon start hitelprogram kapcsán elérhetővé vált a FIX 3% Startolj rá applikáció androidos mobilra és iPhone-ra egyaránt. Androidos telefonra ITT, iPhone-ra ITT tudod letölteni!
„Startolj rá a fix 3 százalék alkalmazásra, és tudj meg mindent a fix 3 százalékos lakáshitelről egy helyen! Az applikációban összegyűjtöttünk neked mindent, amit tudnod kell. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a hitelre, és kiszámolhatod a várható törlesztőrészletedet is. Ha pedig megszületett a döntésed, segítünk összekészíteni a szükséges dokumentumokat. Töltsd le most, és használd ki a fix 3 százalék alkalmazás előnyeit bárhol, bármikor!” – olvasható a KTK közleményében.
A fix 3 százalékos hitel iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.
Panyi Miklós közösségi oldalán közölte: a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés – hangsúlyozta.
Az államtitkár szerint bejött, amire a kormány számított: a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket.
A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére – jelezte Panyi Miklós, megemlítve a kedvezmények között az ügyletkötési díjak és költségek részleges vagy teljes elengedését, az egyszeri, több százezer forintos számlajóváírást és a 3 százalék alatti kamatokat.
Kiemelte, hogy hétfőn egy nagyon fontos döntés is született: a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályra vonatkozó életkori megkötését; korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az otthon startos hiteleknél. Az új szabály már hatályba is lépett – tette hozzá.
Úgy folytatta, hogy itt még a jó híreknek nincs vége: nemcsak a vevők, az eladók is megmozdultak, az ingatlan.com hétfői elemzése szerint éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztusban.
Az államtitkár jó hírnek nevezte, hogy Budapesten még több, 36 százalékos a növekedés, tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat ingatlana eladására.
Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára! A budapesti eladók is megmozdultak! És ez még csak a kezdet!
– fogalmazott Panyi Miklós.
Az elemzésből az is kiderül, hogy a 19-ből 11 vármegyében a budapesti növekedéssel azonos vagy azt meghaladó mértékű emelkedés volt az ingatlanvásárlási érdeklődések számában, ez azt mutatja, hogy a program az egész országban segítség – tette hozzá.
„Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók, az ügyintézés zavartalanul elindult és az önerőszabály is korhatártól függetlenül egységesen 10 százalék lesz! Soha rosszabb startot! Lássuk a mai folytatást!” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
