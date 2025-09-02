Ez mekkora! Mobil appot kapott az Otthon start program

Elképesztő rajttal indult szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. Már az első nap több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre. Mindez érthető, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.

Fotó: Pexels/Asphotograpy

A számok magukért beszélnek: a fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30–40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj – emelte ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).

Az Otthon start hitelprogram kapcsán elérhetővé vált a FIX 3% Startolj rá applikáció androidos mobilra és iPhone-ra egyaránt. Androidos telefonra ITT, iPhone-ra ITT tudod letölteni!

„Startolj rá a fix 3 százalék alkalmazásra, és tudj meg mindent a fix 3 százalékos lakáshitelről egy helyen! Az applikációban összegyűjtöttünk neked mindent, amit tudnod kell. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a hitelre, és kiszámolhatod a várható törlesztőrészletedet is. Ha pedig megszületett a döntésed, segítünk összekészíteni a szükséges dokumentumokat. Töltsd le most, és használd ki a fix 3 százalék alkalmazás előnyeit bárhol, bármikor!” – olvasható a KTK közleményében.

Panyi Miklós: több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

A fix 3 százalékos hitel iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós közösségi oldalán közölte: a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés – hangsúlyozta.