Az Otthon Start program segít itthon tartani a fiatalokat

Az otthonteremtési program lényege, hogy minél több magyarnak legyen saját ingatlana. Az Otthon Start program ráadásul abban is segítség lehet, hogy itthon tartsa a fiatalokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 11:07
Módosítva: 2025.08.25. 11:30
Számtalan kedvező hatása lehet a szeptember elsején induló fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programnak. Azonkívül, hogy az eddigieknél jóval könnyebben juthatnak hozzá az emberek az első saját otthonukhoz, a szakértők egyetértenek abban, hogy a kedvező hitelprogram az építőipart is felpörgeti, ráadásul a várakozások szerint a fiatalabb generációt is segíthet itthon tartani, és nem utolsósorban a demográfiai adatokat is pozitív irányba mozdíthatja el.

Több kedvező hatása lehet a szeptember elsején induló fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programnak Fotó: Pexels/Asphotograpy

Otthon Start program: sokkal egyszerűbb lesz saját ingatlanhoz jutni

A fix kamatozású 3%-os hitel, vagyis az Otthon Start program, ami most szeptember 1-jén indul egy olyan lehetőség, amilyen Magyarországon talán még soha nem volt. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel törlesztőrészlete 237 105 forint havonta. Ez alacsonyabb, mint a legtöbb hasonló méretű budapesti lakás bérleti díja. A havi kiadás gyakorlatilag befektetéssé válik, hiszen nem más vagyona gyarapszik, hanem a saját, mivel a hitelkonstrukció végén a lakás vagy ház a sajátunk lesz. 

A közszolgálatban dolgozóknak pedig további könnyítés az évi egymillió forintos otthontámogatás.

A 3%-os hitel most egy olyan lehetőség, ami egyértelműen a saját javára billenti el a mérleget az albérlettel szemben. A fix törlesztőrészlet tervezhetővé teszi a családi kasszát, miközben a lakás árának emelkedése a mi oldalunkon kamatozik. A hitel nem ördögtől való dolog, hanem eszköz, amivel előrehozzuk azt a vásárlást, amire önerőből talán 10–15 év múlva lenne csak lehetőségünk. 

Könnyített feltételek:

  • 2 éves tb-jogviszony szükséges;
  • elegendő 10 százalék önerő;
  • házasság vagy gyermekvállalás nem szükséges hozzá;
  • nincsen korhatár;
  • kombinálható más hitelprogrammal vagy otthonteremtési támogatással, így a CSOK Plusszal, a Falusi CSOK-kal vagy a Babaváróhitellel;
  • lakások esetében 100 millió, házak esetében 150 millió forint lehet a maximális vételár;
  • az új otthon négyzetméter ára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

Felpöröghet az építőipar

Elindult az Otthon start programiroda, ami azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés 

– mondta Panyi Miklós videóüzenetében. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte. Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.

A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza

– emlékeztetett. Majd kiemelte:

ez több mint négyezer lakást jelent.

Szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre – tette hozzá. Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.

Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is

– jelentette ki Panyi Miklós, akinek szavait a Ripost idézte.

 

