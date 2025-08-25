Az Otthon Start program segít itthon tartani a fiatalokat

Az otthonteremtési program lényege, hogy minél több magyarnak legyen saját ingatlana. Az Otthon Start program ráadásul abban is segítség lehet, hogy itthon tartsa a fiatalokat.
Számtalan kedvező hatása lehet a szeptember elsején induló fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programnak. Azonkívül, hogy az eddigieknél jóval könnyebben juthatnak hozzá az emberek az első saját otthonukhoz, a szakértők egyetértenek abban, hogy a kedvező hitelprogram az építőipart is felpörgeti, ráadásul a várakozások szerint a fiatalabb generációt is segíthet itthon tartani, és nem utolsósorban a demográfiai adatokat is pozitív irányba mozdíthatja el.
A fix kamatozású 3%-os hitel, vagyis az Otthon Start program, ami most szeptember 1-jén indul egy olyan lehetőség, amilyen Magyarországon talán még soha nem volt. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel törlesztőrészlete 237 105 forint havonta. Ez alacsonyabb, mint a legtöbb hasonló méretű budapesti lakás bérleti díja. A havi kiadás gyakorlatilag befektetéssé válik, hiszen nem más vagyona gyarapszik, hanem a saját, mivel a hitelkonstrukció végén a lakás vagy ház a sajátunk lesz.
A közszolgálatban dolgozóknak pedig további könnyítés az évi egymillió forintos otthontámogatás.
A 3%-os hitel most egy olyan lehetőség, ami egyértelműen a saját javára billenti el a mérleget az albérlettel szemben. A fix törlesztőrészlet tervezhetővé teszi a családi kasszát, miközben a lakás árának emelkedése a mi oldalunkon kamatozik. A hitel nem ördögtől való dolog, hanem eszköz, amivel előrehozzuk azt a vásárlást, amire önerőből talán 10–15 év múlva lenne csak lehetőségünk.
Könnyített feltételek:
Elindult az Otthon start programiroda, ami azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés
– mondta Panyi Miklós videóüzenetében. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte. Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.
A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza
– emlékeztetett. Majd kiemelte:
ez több mint négyezer lakást jelent.
Szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre – tette hozzá. Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.
Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is
– jelentette ki Panyi Miklós, akinek szavait a Ripost idézte.
