Kombináld az Otthon Start programot más otthonteremtési programokkal!

Az feltehetően vitán felül áll, hogy észszerűbb egy saját otthon törlesztőrészletét fizetni, mint albérletet egy olyan lakásra, ami soha nem lesz a miénk. Ráadásul a szeptemberben induló Otthon Start program segítéségével még kevesebb is lehet a havi törlesztő, mint az albérlet díja. Ha pedig nem lenne elég a fix 3 százalékos hitellel felvehető 50 millió forint, akkor jó hír szintén, hogy az otthonteremtési program más támogatásokkal is kombinálható.

Érdemes tájékozódni, az Otthon Start program ugyanis más támogatásokkal is kombinálható – Fotó: fizkes / Shutterstock

Ezekkel kombináld az Otthon Start programot!

Összeszedtük, hogy melyek azok a jelenleg is elérhető állami támogatások, amelyek jól passzolhatnak az Otthon Start program mellé. Ezek a következők:

CSOK Plusz,

Falusi CSOK,

Babaváró hitel,

munkáshitel.

További segítséget jelenthet az első saját otthon vásárlása előtt állók számára, hogy

a házastársak közösen is igényelhetik a hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó következményeknek elég, ha egyikük megfelel.

De mik is azok a támogatások pontosan, amelyeket az előbb felsoroltunk. Vegyük sorra őket!

CSOK Plusz

A CSOK Plusz egy ugyancsak fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, államilag támogatott hitel, mely használt és új lakás vagy ház megvásárlására, építésére és bővítésére is fordítható. Kizárólag a gyermekvállalást tervező házaspároknak szól (ahol a feleségnek igényléskor 41 év alattinak kell lennie), összege pedig a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függően változik: 15, 30 és 50 millió forint lehet egy, kettő vagy három gyermek esetén. Ugyanakkor a második és harmadik gyermek megszületésekor 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik.

Falusi CSOK

Ez az egyetlen olyan vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás, amely az Otthon Start program mellé is igényelhető lesz. Mivel azonban a Falusi CSOK kizárólag a jogszabályban nevesített preferált kistelepüléseken vehető igénybe, ha valaki kombinálja a két támogatást, akkor kizárólag ezekben a községekben és falvakban vásárolhat ingatlant.

A Falusi CSOK támogatásának összege:

1 gyerekre: 1 millió forint;

2 gyerekre 4 millió forint;

3 gyerekre 15 millió forint.

Mivel a Falusi CSOK esetében nem szükséges gyermeket vállalni, mint ahogy házasnak sem kell lenni, a két támogatás kombinálásakor sem lesznek ilyen kötöttségek.