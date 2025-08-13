Kombináld az Otthon Start programot más otthonteremtési programokkal!

Érdemes körülnézni, hogy milyen egyéb lehetőségek érhetők el jelenleg. A szeptemberben induló Otthon Start program ugyanis más támogatásokkal is kombinálható.
Az feltehetően vitán felül áll, hogy észszerűbb egy saját otthon törlesztőrészletét fizetni, mint albérletet egy olyan lakásra, ami soha nem lesz a miénk. Ráadásul a szeptemberben induló Otthon Start program segítéségével még kevesebb is lehet a havi törlesztő, mint az albérlet díja. Ha pedig nem lenne elég a fix 3 százalékos hitellel felvehető 50 millió forint, akkor jó hír szintén, hogy az otthonteremtési program más támogatásokkal is kombinálható.
Összeszedtük, hogy melyek azok a jelenleg is elérhető állami támogatások, amelyek jól passzolhatnak az Otthon Start program mellé. Ezek a következők:
További segítséget jelenthet az első saját otthon vásárlása előtt állók számára, hogy
a házastársak közösen is igényelhetik a hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó következményeknek elég, ha egyikük megfelel.
De mik is azok a támogatások pontosan, amelyeket az előbb felsoroltunk. Vegyük sorra őket!
A CSOK Plusz egy ugyancsak fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, államilag támogatott hitel, mely használt és új lakás vagy ház megvásárlására, építésére és bővítésére is fordítható. Kizárólag a gyermekvállalást tervező házaspároknak szól (ahol a feleségnek igényléskor 41 év alattinak kell lennie), összege pedig a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függően változik: 15, 30 és 50 millió forint lehet egy, kettő vagy három gyermek esetén. Ugyanakkor a második és harmadik gyermek megszületésekor 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik.
Ez az egyetlen olyan vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás, amely az Otthon Start program mellé is igényelhető lesz. Mivel azonban a Falusi CSOK kizárólag a jogszabályban nevesített preferált kistelepüléseken vehető igénybe, ha valaki kombinálja a két támogatást, akkor kizárólag ezekben a községekben és falvakban vásárolhat ingatlant.
A Falusi CSOK támogatásának összege:
Mivel a Falusi CSOK esetében nem szükséges gyermeket vállalni, mint ahogy házasnak sem kell lenni, a két támogatás kombinálásakor sem lesznek ilyen kötöttségek.
A Babaváró hitel egy szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélkül igényelhető hitel, amelynek összege akár 11 millió forint is lehet. A kölcsön az első öt évben kamatmentes, ha pedig ezen idő alatt legalább egy gyerek születik, akkor a futamidő végéig az is marad. A második baba érkezésekor a tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes fennálló tartozást elengedik.
A Babaváró önerőként használható egy lakáshitelhez, ami nagy segítség lehet az első saját otthon megvásárlásához.
A Babavárót ugyanakkor kizárólag olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség nem töltötte még be a 35. életévét.
Az akár 4 millió forint összegű, ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású munkáshitel is kombinálható a 3 százalékos lakáshitellel. Ez is felhasználható önerőként.
Ha a munkáshitel hiteligénylője nő, akkor gyermekvállalási támogatás is igényelhető: a futamidő alatt született második gyermek után a fennálló tartozás 50 százalékát, a harmadik gyermek érkezése esetén a teljes fennálló (nem lejárt) tartozást elengedik.
Ezt a hitelt ugyanakkor csak 26 évnél fiatalabbak igényelhetik, és többek között elvárás az is, hogy az igénylőnek ne legyen felsőfokú végzettsége, illetve ne legyen felsőoktatási intézmény tanulója.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.