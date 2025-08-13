RETRO RÁDIÓ

Kombináld az Otthon Start programot más otthonteremtési programokkal!

Érdemes körülnézni, hogy milyen egyéb lehetőségek érhetők el jelenleg. A szeptemberben induló Otthon Start program ugyanis más támogatásokkal is kombinálható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 14:24
Módosítva: 2025.08.13. 15:20
Babaváró futamidő segítség otthon hitel

Az feltehetően vitán felül áll, hogy észszerűbb egy saját otthon törlesztőrészletét fizetni, mint albérletet egy olyan lakásra, ami soha nem lesz a miénk. Ráadásul a szeptemberben induló Otthon Start program segítéségével még kevesebb is lehet a havi törlesztő, mint az albérlet díja. Ha pedig nem lenne elég a fix 3 százalékos hitellel felvehető 50 millió forint, akkor jó hír szintén, hogy az otthonteremtési program más támogatásokkal is kombinálható.

Érdemes tájékozódni, az Otthon Start program ugyanis más támogatásokkal is kombinálható – Fotó: fizkes /  Shutterstock

Ezekkel kombináld az Otthon Start programot!

Összeszedtük, hogy melyek azok a jelenleg is elérhető állami támogatások, amelyek jól passzolhatnak az Otthon Start program mellé. Ezek a következők:

  • CSOK Plusz,
  • Falusi CSOK,
  • Babaváró hitel,
  • munkáshitel.

További segítséget jelenthet az első saját otthon vásárlása előtt állók számára, hogy 

a házastársak közösen is igényelhetik a hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó következményeknek elég, ha egyikük megfelel.

 De mik is azok a támogatások pontosan, amelyeket az előbb felsoroltunk. Vegyük sorra őket!

CSOK Plusz

A CSOK Plusz egy ugyancsak fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, államilag támogatott hitel, mely használt és új lakás vagy ház megvásárlására, építésére és bővítésére is fordítható. Kizárólag a gyermekvállalást tervező házaspároknak szól (ahol a feleségnek igényléskor 41 év alattinak kell lennie), összege pedig a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függően változik: 15, 30 és 50 millió forint lehet egy, kettő vagy három gyermek esetén. Ugyanakkor a második és harmadik gyermek megszületésekor 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik. 

Falusi CSOK

Ez az egyetlen olyan vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás, amely az Otthon Start program mellé is igényelhető lesz. Mivel azonban a Falusi CSOK kizárólag a jogszabályban nevesített preferált kistelepüléseken vehető igénybe, ha valaki kombinálja a két támogatást, akkor kizárólag ezekben a községekben és falvakban vásárolhat ingatlant.

A Falusi CSOK támogatásának összege:

  • 1 gyerekre: 1 millió forint;
  • 2 gyerekre 4 millió forint;
  • 3 gyerekre 15 millió forint.

Mivel a Falusi CSOK esetében nem szükséges gyermeket vállalni, mint ahogy házasnak sem kell lenni, a két támogatás kombinálásakor sem lesznek ilyen kötöttségek.

Babaváró hitel

A Babaváró hitel egy szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélkül igényelhető hitel, amelynek összege akár 11 millió forint is lehet. A kölcsön az első öt évben kamatmentes, ha pedig ezen idő alatt legalább egy gyerek születik, akkor a futamidő végéig az is marad. A második baba érkezésekor a tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes fennálló tartozást elengedik. 

A Babaváró önerőként használható egy lakáshitelhez, ami nagy segítség lehet az első saját otthon megvásárlásához. 

A Babavárót ugyanakkor kizárólag olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség nem töltötte még be a 35. életévét.

Munkáshitel

Az akár 4 millió forint összegű, ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású munkáshitel is kombinálható a 3 százalékos lakáshitellel. Ez is felhasználható önerőként.

Ha a munkáshitel hiteligénylője nő, akkor gyermekvállalási támogatás is igényelhető: a futamidő alatt született második gyermek után a fennálló tartozás 50 százalékát, a harmadik gyermek érkezése esetén a teljes fennálló (nem lejárt) tartozást elengedik.

Ezt a hitelt ugyanakkor csak 26 évnél fiatalabbak igényelhetik, és többek között elvárás az is, hogy az igénylőnek ne legyen felsőfokú végzettsége, illetve ne legyen felsőoktatási intézmény tanulója.

 

 

