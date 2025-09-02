RETRO RÁDIÓ

Saját otthon? Orbán Viktor 66 másodperces videója mindent visz

Mindössze három mondatot írt a miniszterelnök a videó mellé.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 18:35
Otthon Start Program Orbán Viktor videó

„Saját otthon? Az Otthon Starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-odalán közzétett videó mellé.

Otthon Start Program, kulcs, ház, lakás, költözés
Felpörgeti a magyarországi ingatlanpiacot az Otthon Start Program (Fotó: Pexels/Asphotograpy)

Mint arról beszámoltunk, elképesztő rajttal indult szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. Már az első nap több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre. Mindez érthető, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.

Íme az Orbán Viktor által közzétett 66 másodperces videó:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu