Saját otthon? Orbán Viktor 66 másodperces videója mindent visz

„Saját otthon? Az Otthon Starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-odalán közzétett videó mellé.

Felpörgeti a magyarországi ingatlanpiacot az Otthon Start Program (Fotó: Pexels/Asphotograpy)

Mint arról beszámoltunk, elképesztő rajttal indult szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. Már az első nap több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre. Mindez érthető, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.

Íme az Orbán Viktor által közzétett 66 másodperces videó: