Saját otthon? Orbán Viktor 66 másodperces videója mindent visz

Mindössze három mondatot írt a miniszterelnök a videó mellé.
„Saját otthon? Az Otthon Starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-odalán közzétett videó mellé.
Mint arról beszámoltunk, elképesztő rajttal indult szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. Már az első nap több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre. Mindez érthető, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön.
Íme az Orbán Viktor által közzétett 66 másodperces videó:
