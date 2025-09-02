RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont mindenkinek!

Facebookon jelentette be a miiszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 11:58
Otthon Start miiszterelnök Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebookon tett újabb bejelentést.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10% önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!

- írta a miniszterelnök a hétfőn elkezdődött Otthon Start programról, amelyre már mindenki izgatottan várt.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu