Orbán Viktor: Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont mindenkinek!

Facebookon jelentette be a miiszterelnök.
Orbán Viktor a Facebookon tett újabb bejelentést.
Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10% önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!
- írta a miniszterelnök a hétfőn elkezdődött Otthon Start programról, amelyre már mindenki izgatottan várt.
