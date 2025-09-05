Szívszorító tragédia: a 7 éves kislány meghalt, miután futkározott és táncolt

Bonnie édesanyja, Tasmine Nichols összetört a kislánya halála miatt, miután a 7 éves lány soha nem tért magához a mesterséges kómából.

Mesterséges kómába helyezték a 7 éves kislányt, de soha többé nem ébredt fel

A 28 éves Tasmine elmondta, hogy Bonnie-t július óta többször felvették a Derriford Kórházba. A kislány augusztus 10-én a második kórházi tartózkodása alatt hazament, de mindössze 12 nappal később Tasmine sietve visszavitte őt a kórházba.

Bonnie-t nagyon fiatalon asztmával diagnosztizálták, de az évek során jól kezelték a betegséget, egészen idáig. A 7 éves kislánynak inhalátora volt és gyógyszert szedett az asztmája kezelésére, de mindig vidám és energikus gyermek volt.

Augusztus 25-én a kórházban futkározott, játszott, táncolt, énekelt, mindent, amit egy gyerek csinálna. De másnap hajnalban mesterséges kómába helyezték. Eleinte azt mondták, hogy csak szedálni fogják, hogy egy kicsit pihenhessen, mert nagyon fáradt volt, de amikor visszamentem, azt közölték, hogy kómába kell helyezni, és soha nem kaptam választ arra, miért. Sajnos Bonnie soha nem jött ki a kómából

– nyilatkozta a gyászoló édesanya.

A kislányt átszállították egy másik kórházba, ahol reggel 9 óráig stabil volt az állapota. Később CT-vizsgálatra vitték, és az orvosok azt mondták, hogy a kis Bonnie agya nem mutat semmilyen aktivitást – írja az Express.

Augusztus 28-án MRI-vizsgálatra vitték, hogy lássák, van-e egyáltalán agyi aktivitás. Tasmine ekkor tudta meg, hogy a Bonnie agya teljesen inaktív, másnap a családnak örökre el kellett engednie a kislányt.