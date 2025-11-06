Folyamatos fáradtság, amit nem tudsz leküzdeni? Ez állhat a háttérben a szakértő szerint
Egy rejtett betegség állhat minden fáradtságod hátterében. Íme a hiperszomnia, ami 18 óra alvás után is fáradtságot okoz.
A rejtett betegség, amely miatt folyamatosan kimerültnek érzed magad. Ha te is azok közé tartozol, akik reggelente már ébresztőóra nélkül is fáradtságot éreznek, vagy napközben az alvás kényszere egyre jobban magával ragad, akkor lehet, hogy nem egyszerűen lustaságról vagy stresszről van szó. Egy ritka, de rendkívül megterhelő alvászavarról, a hiperszomniáról lehet szó.
Bár sokan talán sosem hallottak róla, az idiopátiás hiperszomnia (IH) egyre több ember életét nehezíti meg. E betegségben szenvedők a nap nagy részét képtelenek ébren tölteni, és akkor is folyamatosan fáradtnak érzik magukat, amikor megfelelő mennyiségű alvást kaptak.
Mi is pontosan a hiperszomnia?
A hiperszomnia nem csupán az alváshiány következménye. A betegséggel élők számára az alvás soha nem hozza meg a kellő frissességet. Azok, akik ebben szenvednek, akár napi 18 órát is alhatnak, de ébredés után ugyanúgy kimerültek maradnak.
A kutatók elmondása szerint:
„Az IH egy neurológiai eredetű állapot, amely a pihenés ellenére is folyamatos fáradtságot okoz. Az érintettek gyakran küzdenek a mindennapi tevékenységekkel, és nem képesek fenntartani aktív életet, még ha szeretnének is” – dr. Sarah Bermingham kutatásvezető, Takeda Pharmaceuticals.
Mik a leggyakoribb tünetek?
Ha napközben állandó fáradtságot tapasztalsz, és nem érzed magad kipihentnek, még akkor sem, ha elegendő alvást kaptál, akkor érdemes figyelned a következő jelekre:
- Túlzott álmosság napközben, akár munka közben, iskolában vagy a baráti találkozókon
- Nehezen ébredsz reggelente: az ébredés szinte „olimpiai küzdelem”
- Microsleep (mikroalvások): Pillanatok alatt elalvás, miközben ébren próbálsz maradni
- Folyamatosan kimerültségérzés, még akkor is, ha 10-18 órát alszol éjszaka
Hogyan befolyásolja a mindennapokat?
Az IH súlyosan érintheti a munkahelyi teljesítményt, a társas kapcsolatokat és még az egészséget is. A betegség következtében a legtöbben úgy érzik, hogy az alvás teljesen eluralkodik az életükön, nem marad idő semmire: sem családra, sem barátokra, sem hobbijukra.
„Amikor annyi alvásra van szükségem, mint nekem, a teljes munkaidős munka mellett egyszerűen nincs időm semmire. Nincs idő főzni, takarítani, még magamra sem jut idő. Kimerült vagyok, és csak azt várom, hogy újra aludhassak” – mondja egy érintett.
Mi a megoldás?
Bár a hiperszomnia kezelésére nincs végleges gyógymód, néhány lehetőség segíthet a tünetek enyhítésében. A szakértők az alábbiakat ajánlják:
Orvosi segítség: Ha azt tapasztalod, hogy az alvás nem hoz frissességet, és napközben is állandóan kimerült vagy, fordulj orvoshoz, hogy kizárják az IH-t és egyéb lehetséges alvászavarokat.
Stimulánsok (stimuláns gyógyszerek): Az IH-t gyakran stimulánsokkal kezelik, amelyek segíthetnek a fáradtság enyhítésében. Azonban ezek nem mindenkinél működnek hatékonyan, és mellékhatásokat is okozhatnak.
Alvási rutin: A szakértők azt tanácsolják, hogy próbáljunk meg rendszeres alvási szokásokat kialakítani, hogy az alvás mennyisége és minősége is javuljon.
Pszichológiai támogatás: Mivel az IH gyakran összefonódik érzelmi problémákkal is, a szakember által nyújtott pszichológiai támogatás segíthet a mentális terhek kezelésében.
Mit mondanak a kutatók?
A kutatásokat vezető szakértők szerint a hiperszomnia sokkal gyakoribb, mint gondolnánk, de mivel sok esetben téves diagnózisok születnek (például depresszió vagy fáradtság miatt), sokan évekig nem kapják meg a megfelelő kezelést.
„Az IH megnehezíti az életet, hiszen a napi 10-18 óra alvás mellett is fáradtak maradunk. Ezzel nemcsak mi, hanem a környezetünk is küzd, mivel az IH hatással van a kapcsolatokra, a munkahelyi teljesítményre és az önértékelésünkre is” – dr. Anna Szántó alváskutató.
Hogyan segítheted magad a fáradtság ellen?
Ha a hiperszomnia tüneteit tapasztalod, ne habozz segítséget kérni! Az időben történő orvosi kezelés és a megfelelő gyógyszerek segíthetnek abban, hogy visszanyerd a normális életritmusod és megszabadulj a folyamatos kimerültség érzésétől.
Összegzés: A hiperszomnia egy ritka, de komoly alvászavar, amely drámaian befolyásolhatja a mindennapi életet. Ha úgy érzed, hogy a fáradtság már túlzott mértékben megnehezíti az életed, ne habozz szakember segítségét kérni! A megfelelő diagnózis és kezelés kulcsfontosságú lehet a tünetek enyhítésében és az életminőség javításában.
