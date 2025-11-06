Folyamatos fáradtság, amit nem tudsz leküzdeni? Ez állhat a háttérben a szakértő szerint

A rejtett betegség, amely miatt folyamatosan kimerültnek érzed magad. Ha te is azok közé tartozol, akik reggelente már ébresztőóra nélkül is fáradtságot éreznek, vagy napközben az alvás kényszere egyre jobban magával ragad, akkor lehet, hogy nem egyszerűen lustaságról vagy stresszről van szó. Egy ritka, de rendkívül megterhelő alvászavarról, a hiperszomniáról lehet szó.

A hiperszomnia állandó fáradtságot eredményez / Fotó: Pormezz

Bár sokan talán sosem hallottak róla, az idiopátiás hiperszomnia (IH) egyre több ember életét nehezíti meg. E betegségben szenvedők a nap nagy részét képtelenek ébren tölteni, és akkor is folyamatosan fáradtnak érzik magukat, amikor megfelelő mennyiségű alvást kaptak.

Mi is pontosan a hiperszomnia?

A hiperszomnia nem csupán az alváshiány következménye. A betegséggel élők számára az alvás soha nem hozza meg a kellő frissességet. Azok, akik ebben szenvednek, akár napi 18 órát is alhatnak, de ébredés után ugyanúgy kimerültek maradnak.

A kutatók elmondása szerint:

„Az IH egy neurológiai eredetű állapot, amely a pihenés ellenére is folyamatos fáradtságot okoz. Az érintettek gyakran küzdenek a mindennapi tevékenységekkel, és nem képesek fenntartani aktív életet, még ha szeretnének is” – dr. Sarah Bermingham kutatásvezető, Takeda Pharmaceuticals.

Mik a leggyakoribb tünetek?

Ha napközben állandó fáradtságot tapasztalsz, és nem érzed magad kipihentnek, még akkor sem, ha elegendő alvást kaptál, akkor érdemes figyelned a következő jelekre:

Túlzott álmosság napközben , akár munka közben, iskolában vagy a baráti találkozókon

, akár munka közben, iskolában vagy a baráti találkozókon Nehezen ébredsz reggelente : az ébredés szinte „olimpiai küzdelem”

: az ébredés szinte „olimpiai küzdelem” Microsleep (mikroalvások) : Pillanatok alatt elalvás, miközben ébren próbálsz maradni

: Pillanatok alatt elalvás, miközben ébren próbálsz maradni Folyamatosan kimerültségérzés, még akkor is, ha 10-18 órát alszol éjszaka

Hogyan befolyásolja a mindennapokat?

Az IH súlyosan érintheti a munkahelyi teljesítményt, a társas kapcsolatokat és még az egészséget is. A betegség következtében a legtöbben úgy érzik, hogy az alvás teljesen eluralkodik az életükön, nem marad idő semmire: sem családra, sem barátokra, sem hobbijukra.