„Azt hitték, csak lassabban fejlődik”- Szilva nagyságú agydaganat nőtt a 10 hónapos fiúnak

Amikor a 40 éves Teresa Craigie észrevette, hogy kisfia, Jordy nem használja a bal kezét, az orvosok egyszerű fejlődési lemaradásra gyanakodtak. De az anyai megérzés nem hagyta nyugodni, és jól is tette, hogy nem adta fel! Így szállt szembe Jordy az agydaganattal!

Így szállt szembe Jordy az agydaganattal. / Fotó: Gáll Regina / Metropol

A vizsgálatok végül kimutattak egy alacsony fokozatú, de életveszélyes agydaganatot, amely akkora volt, mint egy szilva. A most hároméves Jordy négy nappal a diagnózis után már a műtőasztalon feküdt, ahol az orvosok hét órán át küzdöttek az életéért, és a daganat 90 százalékát eltávolították.

A kisfiú hihetetlen küzdő: újra kellett tanulnia mászni, járni és a legapróbb mozdulatokat is. A műtét után kialakult szemideg-bénulás miatt a jobb szeme többnyire csukva marad, de a mosolya azóta sem tűnt el az arcáról.

Így szállt szembe Jordy az agydaganattal

„Amíg más gyerekek játszóházban szaladgálnak, Jordy kórházi folyosókon küzd az életéért” – meséli édesanyja megtörten, de büszkén.

Most, hogy a kemoterápia hatásosnak bizonyult, Jordy állapota stabil, és a család csak remélni tudja, hogy a rémálom végleg véget ért. Addig is a kisfiú minden nap bebizonyítja, hogy a legnagyobb harcosok néha a legkisebb testben élnek.