„Azt hitték, csak lassabban fejlődik”- Szilva nagyságú agydaganat nőtt a 10 hónapos fiúnak
Egy édesanya élete rémálommá vált, amikor kisfia egyik napról a másikra abbahagyta a bal keze használatát. Az orvosok azonban csak legyintettek. Néhány hónappal később kiderült: a mindössze tíz hónapos babának szilva nagyságú agydaganat nőtt az agyában. A kis harcos azóta több műtéten és kemoterápián is átesett, de még mindig mosolyog – és nem adja fel! Így szállt szembe Jordy az agydaganattal.
Amikor a 40 éves Teresa Craigie észrevette, hogy kisfia, Jordy nem használja a bal kezét, az orvosok egyszerű fejlődési lemaradásra gyanakodtak. De az anyai megérzés nem hagyta nyugodni, és jól is tette, hogy nem adta fel! Így szállt szembe Jordy az agydaganattal!
A vizsgálatok végül kimutattak egy alacsony fokozatú, de életveszélyes agydaganatot, amely akkora volt, mint egy szilva. A most hároméves Jordy négy nappal a diagnózis után már a műtőasztalon feküdt, ahol az orvosok hét órán át küzdöttek az életéért, és a daganat 90 százalékát eltávolították.
A kisfiú hihetetlen küzdő: újra kellett tanulnia mászni, járni és a legapróbb mozdulatokat is. A műtét után kialakult szemideg-bénulás miatt a jobb szeme többnyire csukva marad, de a mosolya azóta sem tűnt el az arcáról.
Így szállt szembe Jordy az agydaganattal
„Amíg más gyerekek játszóházban szaladgálnak, Jordy kórházi folyosókon küzd az életéért” – meséli édesanyja megtörten, de büszkén.
Most, hogy a kemoterápia hatásosnak bizonyult, Jordy állapota stabil, és a család csak remélni tudja, hogy a rémálom végleg véget ért. Addig is a kisfiú minden nap bebizonyítja, hogy a legnagyobb harcosok néha a legkisebb testben élnek.
