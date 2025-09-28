RETRO RÁDIÓ

Leukémia támadta meg a 4 éves Józsikát: „A halál simogatja”

A családnak minden segítségre szüksége van. Akut leukémia a legfőbb baja ennek a csöpp székesfehérvári kisfiúnak.

A legrosszabb dolog egy szülő számára, ha betegnek látja a gyermekét. Ráadásul a Székesfehérváron élő 4 éves kis Józsika küzdelmét a családja nem is tudja önerőből és azonnal megsegíteni. Józsika diagnózisa: leukémia. 

Józsika diagnózisa: leukémia / Fotó: képünk illusztráció: Unsplash

Így derült fény, hogy a baj a leukémia 

A kisgyermek hangulata megromlott, majd belázasodott. Szülei orvoshoz vitték, ahol kiderült, a vizeletében magas volt a fehérjeszám. Így diagnosztizálták 2025 szeptemberében ALL leukémiával a mindössze 4 éves Józsikát. Az ultrahang és a röntgen pedig 98 százalékban megerősítette a diagnózist. Ám a családot a legrosszabb rémálma Budapesten érte utol. Beigazolódott, hogy sajnos akut lymphoblasotos leukémiáról van szó. Az orvosok szerint az előttük álló kezelési idő előreláthatólag 6 hónaptól 2 évig tart majd. 

„6 testvérével együtt az egész család összetört, romokban voltunk lelkileg, felfoghatatlan volt számunkra, hogy a „halál simogatja” a gyermekünket, aki még nem is tudja, milyen szuper élet van előtte. Sajnos ezzel egy időben családunk létfenntartása is összeomlott, mint a kártyavár. Férjemnek és nagylányomnak a munkaviszonya sajnos teljesen megszakadt, mivel az otthon lévő 5 kiskorú, iskolás gyermeket és 4 hónapos kisbabát el kell látni. Édesapja mindennap jön hozzánk autóval, így anyagi terheink nagyon megnőttek” – vallotta be az aggódó édesanya a Remény Alapítványnak. 

A családnak így tehát minden segítségre szüksége van. Ha te hozzá szeretnél járulni a kis Józsika gyógyulásához, a részleteket a Remény Alapítvány oldalán ismerheted meg. 

 

