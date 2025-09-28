"A sportra fogtam a tüneteimet, de valójában halálos betegséggel küzdöttem"

Amikor Nick Barnard először észrevette, hogy egyre több zúzódása van, azt feltételezte, hogy ez azért van, mert kicsit durvábban játszik a hoki mérkőzéseken. Azonban hamarosan egy olyan szörnyű betegséggel szembesült, ami nem adott neki sok esélyt a túlélésre.

A fiatal férfi egész életét felforgatta a halálos betegség. (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

A zúzódások után szokatlan tünetekkel jelentkezett a halálos betegség

Abban az időben 27 éves volt Nick, egy egyébként egészséges és versenyképes játékos regionális hokicsapatában. A szokatlan zúzódások után, azonban hamar éjszakai izzadást, vérző ínyt és általános fáradtságot kezdett tapasztalni.

Egyszerűen mindig rettenetesen éreztem magam

- mondta Nick, aki Buckinghamshireben, Aylesbury közelében él, és heti 2-3 alkalommal edzett, valamint minden hétvégén játszott mérkőzéseket.

Zúzódások nem voltak ismeretlenek, mert a mérkőzések fizikálisan intenzívek, és a korong vagy egy rosszul irányított ütő megüthet. Jó védőfelszerelést viseltem a sérülések ellen, de mégis kaptam zúzódásokat. Ennek ellenére úgy viselkedtem, mint egy tipikus férfi, elhessegettem a dolgot, és nem akartam orvoshoz fordulni

A tünetek figyelmen kívül hagyása, viszont nem működött sokáig, ugyanis egy kiscsapatos mérkőzés közben 2018-ban minden megváltozott.

Kapusként játszottam, és alig kaptam levegőt... Egész héten légszomjam volt, és már egy rövid kocogástól is láttam csillagokat. Amikor elhagytam a pályát és cipőt cseréltem, észrevettem, hogy a lábam oldalán zúzódások vannak, ami nagyon furcsa volt. Ekkor az akkori barátnőm, Isabel, határozottan ragaszkodott hozzá, hogy hívjam a mentőket

- mesélte a férfi, aki akkor a Wycombe Hockey Club játékosa volt a South Premier League-ben, és ma 34 éves.

A segélyhívás során megmondták neki, hogy egy órán belül menjen a Stoke Mandeville Kórház sürgősségi osztályára Aylesbury-ben.

Ezt követően vérvizsgálatot végeztek, majd szembesült a diagnózissal, ami akut mieloid leukémia (AML) volt, a fehérvérsejtek rákos megbetegedését. A betegség nem kínált kellemes prognózist Nicknek, ugyanis a betegek közel 80 százaléka nem éli meg az öt évet, így ez az egyik legveszélyesebb típusa.

Emlékszem, hogy nevettem, mert olyan abszurdnak tűnt hallani ezt. Feltételezem, ez inkább a sokk miatt volt, semmint bármi más miatt

Azonnal elkezdett kemoterápiás tablettákat szedni, majd intravénás kezelést kapott. A brutális kezelés miatt elvesztette haját, folyton hányingere volt, valamint 25 kilogrammot fogyott. Egy termékenységi klinikára is elküldték spermium adományozás céljából, mivel az orvosok közölték vele, hogy a jövőben nagy esély van arra, hogy terméketlenné válik.

Az egész folyamat olyan villámgyors volt, hogy nem volt időm feldolgozni az érzéseimet. Úgy gondolom, egyszerűen érzéketlen voltam.Még most is nehéz. Soha nem volt biztos elképzelésem a gyermekvállalásról, de amikor azt mondják neked, hogy természetes úton nem fog sikerülni, az megváltoztatja a dolgokhoz való hozzáállásodat

Nicket aztán tájékoztatták, hogy őssejt-transzplantációra van szüksége, amelyet el is végeztek, valamint további két kemoterápiás kört kapott. Hét hetet töltött kórházban, majd egy kísérleti gyógyszert kapott.

Nagyon gyenge voltam. Egy nap úgy döntöttem, hogy kipakolom a mosogatógépet, és egy óráig és fél óráig ülve tettem ezt egy széken mellette. Háromszor, néha négyszer is heti szinten hoki edzéstől és játékoktól idáig, ez nagyon nehéz volt

A kihívások ellenére Nick pozitív hozzáállása és támogató közössége, beleértve szüleit, Isabelt és munkaadóját, segítette át őt a nehéz időszakon. 2019 áprilisában visszatért a munkába, majdnem egy évvel a diagnózisa után, csak hogy a pandémia alatt újabb elszigeteltséggel nézzen szembe.