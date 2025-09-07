„Azt hittem, a fogínyem az erős fogmosástól vérzik” – kiderült, hogy halálos betegség tünete

Amber Cunningham-Rogan fogínyvérzése volt az első jele annak, hogy olyan betegségben szenved, amely évente 224 ember halálát okozza az Egyesült Királyságban. Amikor Amber az egyetem utolsó évében járt, azt gondolta, a vérző fogínye csak egyszerű fogászati probléma. Úgy hitte, talán túl erősen mosta a fogát, vagy enyhe ínygyulladása van. Egy rutinellenőrzés azonban – amelyet ínybetegség gyanúja miatt végeztek el, és amely a britek csaknem felét érinti – valójában egy sokkal súlyosabb útra terelte.

Az orvosok sem a legrosszabbra gyanakodtak eredetileg Fotó: Freepik/Felix Russell-Saw

A skóciai St. Andrewsból származó Ambernél krónikus mieloid leukémiát (CML) diagnosztizáltak – egy ritka betegséget, amely többnyire 60 év felettieket érint.

Élő bizonyítéka vagyok annak, hogy a leukémia nem csak idősek betegsége. A tünetek felismerése élet-halál kérdése lehet. Kívülről most egészségesnek tűnök, de a CML krónikus, és minden egyes nap együtt kell élnem vele.

Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 840 új CML-esetet diagnosztizálnak, és 224 beteg hal meg a betegségben. A páciensek mintegy 80 százaléka él legalább öt évig a diagnózis után, de a túlélési esélyek drasztikusan csökkennek, ha a rák előrehaladottabb stádiumban van.

Amber 26 éves most, de még 21 volt, amikor a marketing szakon tanult az Edinburgh Napier Egyetemen, és furcsa tüneteket kezdett tapasztalni. Állandó fáradtság, gyakori fertőzések, zsibbadás és bizsergés a kezekben és lábakban – ezek a tünetek jelentkeztek nála fokozatosan. A vérző íny még a fogorvosát is zavarba ejtette, aki ugyan ínybetegségre kezelte, de nem értette, miért nem gyógyul. Később tudta meg: ritka esetekben a fogínyvérzés is lehet a leukémia jele.

Semmi olyan tünetem nem volt, ami egyértelműen »rákot« kiáltott volna, de évek óta jártam orvoshoz olyan panaszokkal, amelyek nem illettek össze

– mondta. Amber a diagnózis után célzott gyógyszeres terápiát kapott, de a mellékhatások súlyosak voltak: hányás, erős csontfájdalom, migrén, kiütések, hajhullás, kimerültség, vérszegénység. Hazaköltözött St. Andrewsba, hogy nyugodtabb környezetben legyen a kezelés idejére, de elszántan be akarta fejezni az egyetemet. Fél évvel később kitüntetéssel diplomázott, és évfolyamában az egyik legjobb szakdolgozatot írta – amelyet elhunyt édesapjának ajánlott. Amber ma is fáradtsággal, csontfájdalommal, fejfájással és bőrproblémákkal él. Kimerültsége miatt le kellett mondania arról, hogy megkezdje a jogi egyetemet, ahová már felvették. Jelenleg részmunkaidőben dolgozik otthonról, miközben kortársai utaznak vagy karriert építenek.