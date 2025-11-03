„44 évet vártam, hogy az esküvőm éjszakáján szexelhessek, de sírva végeztem”
Jó keresztényként a házasságig várt az első intim együttléttel egy nő. Nászéjszakáján akarta elveszteni a szüzességét.
Minden menyasszony esküvőjének éjszakája izgalmas, hiszen először fekszenek le együtt, mint férj és feleség. Sarah Jones-Green számára azonban ez különösen megható volt, mivel valójában ez volt az első alkalom, hogy bárkivel is lefeküdt. Tinédzserkorában, amikor minden barátnője párkapcsolatba került, a ma 45 éves Sarah merész döntést hozott, hogy megvárja a megfelelő férfit, akinek oda adhatja a szüzességét. De nászéjszakájukon ő és vőlegénye, a szintén 45 éves Martin rájöttek, hogy Sarah ritka betegségben szenved, ami miatt a behatolás lehetetlen. Sarah, aki marketinges színésznő, most pénzt gyűjt, hogy műtéttel orvosolják a problémát, így ő és Martin családot alapíthatnak.
Sarah így nyilatkozott: „Egész életemben vártam a szexre, és ez nyilvánvalóan nagyon megnehezítette a kapcsolataimat. De amikor megismerkedtem Martinnal, tudtam, hogy ő az igazi. Beleegyezett, hogy várunk a házasságig a szexszel, de amikor eljött a nagy nap, egyszerűen nem tudtuk megtenni. Ez nagyon felkavaró volt, de Martin és én közelebb vagyunk egymáshoz, mint valaha. Alig várjuk, hogy beteljesítsük szerelmünket.”
Ezért döntött a nő szüzességének megőrzésében
Sarah gyakorló keresztény, vallásos családban nőtt fel. Édesanyja, Pamela elárulta, hogy ő is a házasságig várt, mielőtt teljes mértékben elkötelezte magát. A Hertfordshire-ből származó Sarah így nyilatkozott: „Részben a családom és a hitem befolyásolta a döntésemet. De leginkább személyes okokból. Nem tetszett az alkalmi kalandok és az egyszeri randik gondolata. Határozottan nem akartam egyedülálló anya lenni, aki egyedül neveli a gyerekét. De imádtam nézni a Disney-filmeket, ahol a fiú megismeri a lányt, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. A szívemben nagyon romantikus voltam, és azt akartam, hogy amikor végre megteszem a nagy lépést, őrülten szerelmes legyek az egyetlenembe. Anyámnak valójában ugyanaz volt a problémája, mint nekem, és műtétre volt szüksége, de nem tudtam, hogy ez rám is hatással lehet. Soha nem is gondoltam rá.”
Sarah elismeri, hogy döntésének volt egy sötétebb oldala is. Azt mondja: „Kisgyerekként egy családi barátunk szexuálisan bántalmazott. Soha nem állították bíróság elé, és később meghalt. De soha nem felejtettem el azokat a félelmetes támadásokat. Férfiaktól, és különösen a pénisztől való félelemmel nőttem fel, és ezek a sebek felnőttkoromban is velem maradtak. Óvatos voltam a kapcsolatokban, mert tudtam, hogy nem mindenki megbízható. A traumám, a keresztény vallásom és a saját nézeteim miatt még inkább elhatároztam, hogy a házasságig várok a szexszel.”
De ahogy Sarah átlépte a 20-as és 30-as éveit, rájött, hogy nem minden férfi hajlandó várni. Azt mondja: „Soha nem volt komoly kapcsolatom, mert minden alkalommal, amikor megemlítettem, hogy várni akarok, az elriasztotta a férfiakat. Regisztráltam egy társkereső oldalon, de elképesztő, milyen gyorsan hozták fel a szex témáját, így legtöbbször még az első randira sem jutottam el. Ez felkavaró volt, de azt is gondoltam, hogy ez rámutatott arra, milyen sekélyesek voltak. Ha csak a szex érdekelt őket, akkor jobb volt nekem nélkülük.”
2020 januárjában kezdett el beszélgetni a Bumble-on keresztül a mostani férjével, Martinnal, aki szőnyegértékesítő. Sarah így meséli: „Azonnal egymásra hangolódtunk. Mondtam Martinnek, hogy várni akarok a házasságig, és nagyon izgatottan vártam, hogy mit fog válaszolni. Aztán így válaszolt: „A te tested, a te döntésed.” Nagy megkönnyebbülés volt.”
A karantén miatt a pár csak 2020 szeptemberében találkozott először. Sarah így meséli: „Sok szempontból olyan volt, mintha egy régi barátommal találkoztam volna, úgy éreztem, mintha ismerném. De személyesen őrülten tetszett nekem.” A pár randizni kezdett, múzeumokat látogattak, filmeket néztek és éttermekben ettek. Sarah elmondja: „Nagyon különbözőek vagyunk, mégis tökéletesen kiegészítjük egymást. Martin nagyon félénk, és értékeli a türelmemet. Nagyon megértő a döntéseimmel kapcsolatban is.” Martin 2023-ban, Valentin-napon egy étteremben térdelt le, és megkérte Sarah kezét. Sarah öröme szívfájdalommá változott, amikor két héttel később 72 éves korában rákban elhunyt szeretett édesanyja. Sarah így fogalmaz: „Anyával nagyon közel álltunk egymáshoz, és nagyon hiányzik. Vigaszt jelentett, hogy megismerhette Martint, és tudta, milyen boldogok vagyunk.” A pár 2024 szeptemberében házasodott össze. Sarah így fogalmaz: „Anyának is helyet terítettünk a fogadáson; szeretem azt hinni, hogy lelkileg velem volt. Ő is várta az esküvője éjszakáját, így pontosan tudta, hogyan érzek. Alig vártam, hogy kettesben lehessek Martinnal, de aznap este rájöttünk, hogy nem tudunk teljes értékű szexuális kapcsolatot létesíteni. Ő újra és újra megpróbálta, és mindketten idegesek lettünk. „Egyikünk sem volt tapasztalt, és azt hittem, talán valamit rosszul csinálunk.”
A második kísérlet után Sarah felkereste háziorvosát, aki a vizsgálat után mikroperforált szűzhártyát diagnosztizált nála; a szövet megvastagodása miatt a behatolás nem volt lehetséges.
„Ez ismerős volt számomra, mert anyám is ugyanazzal a problémával küzdött. Soha nem jutott eszünkbe, hogy nekem is ugyanaz a problémám lehet. Normális menstruációm volt, és amennyire tudtam, nem voltak problémáim odalent. Soha nem csináltattam méhnyakrák-szűrést, mert nem voltam szexuálisan aktív.”
Sarah-nak azt mondták, hogy műtétre van szüksége a probléma megoldásához, és ő és Martin egy magánkonzultációra spórolnak. Sarah azt mondja: „Nagyon szeretnénk családot alapítani, ezért minél hamarabb szeretnénk a műtétet, mert mindketten negyvenesek vagyunk. Nem nagy műtét, de aggódom miatta, és szeretném, ha már túl lennék rajta. Nagyon szeretnék szexelni a férjemmel. Bosszantó, hogy nem tudunk végigmenni a dolgon, de így is sikerült megőriznünk az intimitást, és ez közelebb hozott minket egymáshoz, mint valaha. Martin az álmaim férfija, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy vele együtt járhatom ezt az utat.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre