„44 évet vártam, hogy az esküvőm éjszakáján szexelhessek, de sírva végeztem”

Minden menyasszony esküvőjének éjszakája izgalmas, hiszen először fekszenek le együtt, mint férj és feleség. Sarah Jones-Green számára azonban ez különösen megható volt, mivel valójában ez volt az első alkalom, hogy bárkivel is lefeküdt. Tinédzserkorában, amikor minden barátnője párkapcsolatba került, a ma 45 éves Sarah merész döntést hozott, hogy megvárja a megfelelő férfit, akinek oda adhatja a szüzességét. De nászéjszakájukon ő és vőlegénye, a szintén 45 éves Martin rájöttek, hogy Sarah ritka betegségben szenved, ami miatt a behatolás lehetetlen. Sarah, aki marketinges színésznő, most pénzt gyűjt, hogy műtéttel orvosolják a problémát, így ő és Martin családot alapíthatnak.

Nászéjszakáig várt szüzességével egy nő / Fotó: Pexels

Sarah így nyilatkozott: „Egész életemben vártam a szexre, és ez nyilvánvalóan nagyon megnehezítette a kapcsolataimat. De amikor megismerkedtem Martinnal, tudtam, hogy ő az igazi. Beleegyezett, hogy várunk a házasságig a szexszel, de amikor eljött a nagy nap, egyszerűen nem tudtuk megtenni. Ez nagyon felkavaró volt, de Martin és én közelebb vagyunk egymáshoz, mint valaha. Alig várjuk, hogy beteljesítsük szerelmünket.”

Ezért döntött a nő szüzességének megőrzésében

Sarah gyakorló keresztény, vallásos családban nőtt fel. Édesanyja, Pamela elárulta, hogy ő is a házasságig várt, mielőtt teljes mértékben elkötelezte magát. A Hertfordshire-ből származó Sarah így nyilatkozott: „Részben a családom és a hitem befolyásolta a döntésemet. De leginkább személyes okokból. Nem tetszett az alkalmi kalandok és az egyszeri randik gondolata. Határozottan nem akartam egyedülálló anya lenni, aki egyedül neveli a gyerekét. De imádtam nézni a Disney-filmeket, ahol a fiú megismeri a lányt, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. A szívemben nagyon romantikus voltam, és azt akartam, hogy amikor végre megteszem a nagy lépést, őrülten szerelmes legyek az egyetlenembe. Anyámnak valójában ugyanaz volt a problémája, mint nekem, és műtétre volt szüksége, de nem tudtam, hogy ez rám is hatással lehet. Soha nem is gondoltam rá.”

Sarah elismeri, hogy döntésének volt egy sötétebb oldala is. Azt mondja: „Kisgyerekként egy családi barátunk szexuálisan bántalmazott. Soha nem állították bíróság elé, és később meghalt. De soha nem felejtettem el azokat a félelmetes támadásokat. Férfiaktól, és különösen a pénisztől való félelemmel nőttem fel, és ezek a sebek felnőttkoromban is velem maradtak. Óvatos voltam a kapcsolatokban, mert tudtam, hogy nem mindenki megbízható. A traumám, a keresztény vallásom és a saját nézeteim miatt még inkább elhatároztam, hogy a házasságig várok a szexszel.”