A jövő konyhája: népszerű eszköznek inthetünk búcsút

Elképesztően izgalmas kutatás készült a Z-generáció bevonásával a jövő konyhájáról. Az 1997 és 2012 között született Z-generáció a mai ismert ultramodern konyhától is merőben eltérő főzősarkot vizionált 2075-ra. Jöjjenek a részletek: a fiatal generáció elképzelései szerint így fog kinézni a jövő konyhája!

Elképesztően más lesz a jövő konyhája ahhoz képest, amit a mai kor embere ismer – a Z-generáció szerint (Fotó: Freepik –Képünk illusztráció)

A jövő konyhája hatalmas változást hozhat

Deborah Sugg Ryan professzor, a Portsmouthi Egyetem dizájntörténésze a Wickes lakberendezési áruházlánccal együttműködve vázolta a felmérésben részt vevők válaszai alapján, milyennek is képzelik a ma fiataljai a konyhát 2075-ben. Az eredmény elképesztően eltér attól, amit ma konyhaként ismerünk. A jövő konyhája mesterséges intelligenciával működő séfeket, beépített TikTok-stúdiót, napelemeket és beltéri „hidroponikus” kerteket is tartalmaz majd – ezekben a növények talaj nélkül növekednek.

A konyha mindig is a kor tükre volt – a háború utáni előregyártott konyháktól egészen a mai nyitott életterekig. 2075-re a konyha egy többfunkciós központ lesz, amely a Z generáció értékeit tükrözi: a fenntarthatóságot, a jólétet és a digitális összekapcsoltságot. Számítsunk a mesterséges intelligencia, az öko-innováció és az olyan terek zökkenőmentes integrációjára, amelyeket éppúgy a főzésre, mint a médiafogyasztásra terveznek

– idézi a Daily Mail Sugg Ryan professzort.

A Wickes megbízásából készült felmérésben 2011 felnőtt vett részt, köztük 1010-en a 18 és 27 év közötti korosztályból – vagyis a „Z generáció” felső korhatárába tartozók közül. A kutatás arra volt kíváncsi, hogyan használják az emberek a konyhájukat, mit gondolnak a konyhai gépekről, és hogyan képzelik el a jövő konyháit. A Z generáció válaszadóinak 24 százaléka szerint a vízforraló 2075-re elavulttá válik, míg 20 százalék úgy véli, a nagy hűtőszekrények és fagyasztók is eltűnnek majd.

Ezeket a jól bevált háztartási gépeket karcsú, többfunkciós egységek váltják fel, amelyek fogantyú nélküli szekrények mögé rejtve kapnak helyet, és érintéssel vagy akár hangutasítással nyithatók.