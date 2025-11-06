A jövő konyhája: népszerű eszköznek inthetünk búcsút
Izgalmas felmérés készült. Rengeteg könnyítést hozhat a jövő konyhája. Ez tetszeni fog!
Elképesztően izgalmas kutatás készült a Z-generáció bevonásával a jövő konyhájáról. Az 1997 és 2012 között született Z-generáció a mai ismert ultramodern konyhától is merőben eltérő főzősarkot vizionált 2075-ra. Jöjjenek a részletek: a fiatal generáció elképzelései szerint így fog kinézni a jövő konyhája!
A jövő konyhája hatalmas változást hozhat
Deborah Sugg Ryan professzor, a Portsmouthi Egyetem dizájntörténésze a Wickes lakberendezési áruházlánccal együttműködve vázolta a felmérésben részt vevők válaszai alapján, milyennek is képzelik a ma fiataljai a konyhát 2075-ben. Az eredmény elképesztően eltér attól, amit ma konyhaként ismerünk. A jövő konyhája mesterséges intelligenciával működő séfeket, beépített TikTok-stúdiót, napelemeket és beltéri „hidroponikus” kerteket is tartalmaz majd – ezekben a növények talaj nélkül növekednek.
A konyha mindig is a kor tükre volt – a háború utáni előregyártott konyháktól egészen a mai nyitott életterekig. 2075-re a konyha egy többfunkciós központ lesz, amely a Z generáció értékeit tükrözi: a fenntarthatóságot, a jólétet és a digitális összekapcsoltságot. Számítsunk a mesterséges intelligencia, az öko-innováció és az olyan terek zökkenőmentes integrációjára, amelyeket éppúgy a főzésre, mint a médiafogyasztásra terveznek
– idézi a Daily Mail Sugg Ryan professzort.
A Wickes megbízásából készült felmérésben 2011 felnőtt vett részt, köztük 1010-en a 18 és 27 év közötti korosztályból – vagyis a „Z generáció” felső korhatárába tartozók közül. A kutatás arra volt kíváncsi, hogyan használják az emberek a konyhájukat, mit gondolnak a konyhai gépekről, és hogyan képzelik el a jövő konyháit. A Z generáció válaszadóinak 24 százaléka szerint a vízforraló 2075-re elavulttá válik, míg 20 százalék úgy véli, a nagy hűtőszekrények és fagyasztók is eltűnnek majd.
Ezeket a jól bevált háztartási gépeket karcsú, többfunkciós egységek váltják fel, amelyek fogantyú nélküli szekrények mögé rejtve kapnak helyet, és érintéssel vagy akár hangutasítással nyithatók.
A jövőben nem kell majd azzal vesződni, hogy megvárjuk, amíg a vízforraló felforralja a vizet 50 év múlva minden konyhában érintésvezérelt csapokból érkezik a forró víz.
A nagy sütők és mikrohullámú készülékek, amelyek valaha a konyha központi elemei voltak, szintén eltűnhetnek – a Z generáció 23 százaléka szerint ezek 2075-ben nem léteznek majd. A jövő konyhái ehelyett a fenntarthatóságra, a megújuló energiára, a digitális életvitelre és az otthon melegének megőrzésére összpontosítanak. A 2075-ös konyhában egy mesterséges intelligenciával működő séf és táplálkozási tanácsadó segít a konyhai képernyőn megjelenő receptek elkészítésében, mi több, a technika „intézi” a heti online bevásárlást is. A tűzhely légsütő- és hagyományos légkeveréses funkcióval, valamint mesterséges intelligenciával is rendelkezik majd, amely figyeli a sülteket, hogy azok soha ne száradjanak ki és ne is süljenek túl. A fő pult alá beépített hidroponikus kert tökéletesen szabályozott hőmérsékleti és fényviszonyok mellett tárolja majd a felhasználó kedvenc fűszernövényeit.
Néhány, ma is jól ismert elem azonban megmarad – például a mosogató, a csaptelep és az indukciós főzőlapok.
2075-re a konyha már nem csupán a főzés helyszíne lesz – hanem az otthon legintelligensebb helyisége
– mondta Dan Ferrari, a Wickes konyhai részlegének vezetője.
„A rejtett háztartási gépek, az öntisztuló felületek és az MI-séfek elvégzik majd a nehezebb feladatokat, miközben a moduláris elrendezés és a hangulatérzékeny világítás pillanatok alatt alkalmazkodik a felhasználóhoz” – tette hozzá.
