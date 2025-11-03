Őrületesen finom: csokis-banános táska, a család új kedvence
Mennyei finomság, ezt érdemes kipróbálni!
Ha valaki igazán finom édességet szeretne csinálni, akkor mindenképp érdemes adni egy esélyt a csokis-banános táskának, ugyanis könnyen lehet, hogy ez lesz az egész család új kedvence – íme hozzá egy tuti recept egyenesen a Mindmegette.hu-ról!
Hozzávalók:
- 1dl tej
- 5dkg étcsokoládé
- 1ek cukor
- 1.5ek étkezési keményítő
- 1 csomag konyhakész leveles tészta (kb. 270 g)
- 1db banán
- 1db tojás
Elkészítés:
- A csokis-banános táska töltelékéhez egy kis lábasban tegyük fel a tűzhelyre a tejet, majd kezdjük melegíteni, tördeljük bele az étcsokoládét, és adjuk hozzá a cukrot, utána pedig kevergessük addig, amíg a csokoládé elolvad.
- Egy kevés hideg vízben a keményítőt keverjük simára, csorgassuk a lábasba, majd folyamatos keverés mellett főzzük sűrű krémmé. Ezek után húzzuk le a tűzről, és hagyjuk legalább langyosra hűlni.
- Tekerjük ki a leveles tésztát, és vágjuk 6 egyforma téglalapra. A téglalapok egyik felének közepét irdaljuk be, a másik felükre kenjünk a töltelékből úgy, hogy a széleket üresen hagyjuk.
- Vágjuk vékony karikákra a banánt. Tegyünk a töltelékre néhány karikát, a széleket kenjük le egy felvert tojással, utána pedig a beirdalt részt hajtsuk a töltelékre. A széleket nyomkodjuk össze villával, a sütemények tetejét pedig kenjük le tojással.
- Végül tegyük a táskákat sütőpapírral bélelt tepsibe, és 180 fokra előmelegített sütőben 18-20 perc alatt süssük aranybarnára.
