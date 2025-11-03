Őrületesen finom: csokis-banános táska, a család új kedvence

Ha valaki igazán finom édességet szeretne csinálni, akkor mindenképp érdemes adni egy esélyt a csokis-banános táskának, ugyanis könnyen lehet, hogy ez lesz az egész család új kedvence – íme hozzá egy tuti recept egyenesen a Mindmegette.hu-ról!

Fotó: mindmegette.hu

Hozzávalók:

1dl tej

5dkg étcsokoládé

1ek cukor

1.5ek étkezési keményítő

1 csomag konyhakész leveles tészta (kb. 270 g)

1db banán

1db tojás

Elkészítés: