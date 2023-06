Ilyen egy nagyon csokis brownie – ezt nem hagyhatod ki!

Gergely Réka hobbiból sokat főz és süt. Néhány klasszikus receptjét meg is találjuk a Cookpad oldalán: Picc – Cookpad receptek.

„Szeretek kísérletezni, és új ízeket, recepteket kipróbálni sütés, főzés terén. Ebben a rohanó világban, amikor sokszor nincs időnk még enni sem rendesen, az a célom, hogy minél praktikusabb, könnyen elkészíthető, ugyanakkor tápláló finom recepteket készítsek, amiket nem nagy ördöngösség elkészíteni sem” – tudtuk meg Rékától, aki ezúttal a nagyon csokis brownie-ját osztotta meg olvasóinkkal.

Brownie – nagyon csokis, ahogy Réka szereti Fotó: Olvasói fotó

Hozzávalók

250 g cukor

185 g vaj

200 g étcsokoládé

1 tk. vaníliás aroma

3 db nagyobb tojás

110 g liszt

150 g darált dió (elhagyható, opcionális)

Gergely Réka Fotó: Olvasói fotó

Elkészítés

Egy nagyobb serpenyőt kivajazok és sütőpapírral kibélelem. 160 Celsius-fokra előmelegítem a sütőt. Első körben gőz fölött vagy mikróban megolvasztom a csokit és a vajat majd hagyom picit kihűlni. Majd összekeverem a tojásokat a vaníliaaromával, cukorral egy tálban és miután jó habosra kevertük, hozzáadjuk a csokis keveréket is. A lisztet is hozzáadom a többihez (majd opcionálisan a diót is) és homogénre keverem, majd beleöntöm sütőpapírral bélelt tepsibe. Sütőben a fent említett hőfokon 20-30 perc alatt szépen megsül majd miután kihűlt, fel is lehet szeletelni. Ízlés szerint darált magvak, kókusz vagy bármi egyéb is tehető bele. Vaníliafagylalttal és gyümölcsökkel is tálalható, de magában is nagyon finom. Jó étvágyat!