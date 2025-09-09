Igazi csodaszer: így szabadulhatsz meg egy szempillantás alatt a vízkőtől!

A vízkő sokak legnagyobb ellensége a háztartásban, amely ráadásul bárhol megjelenhet, ahol rendszeresen víz folyik, beleértve a zuhanyrózsákat, a WC-ket, a csöveket, a fürdőkádakat, a vízforralókat és természetesen a csapokat. A vízkőlerakódás a jelentős mennyiségű kalcium-karbonátnak köszönhető, és bár a legtöbben úgy vélik, kész kínszenvedést jelent megszabadulni tőle, valójában a megfelelő termékekkel gyorsan és könnyedén eltüntethető.

Így tudod gyorsan és könnyedén eltávolítani a vízkövet a csapról! / Fotó: Sasikan Ulevik / unsplash.com – Képünk illusztráció

Így szabadulhatsz meg könnyedén a vízkőtől!

Nancy Emery, aki a Tap Warehouse takarítási szakértője, elárulta, hogyan lehet egy zseniális, egyben természetes módszerrel eltávolítani a vízkőlerakódásokat a csapokról. A citromlé, mindamellett, hogy hatékonyan tisztítja a zuhanyüveget, a vízforralókat és a mikrohullámú sütőket, a csapok tisztítására is tökéletes, mivel a citromsav képes eltávolítani a legmakacsabb vízkövet is.

A csaptelepekre lerakódott vízkő eltávolításához 75:25 arányú citromlé-víz oldatot kell készíteni, majd egy puha szivaccsal óvatosan áttörölgetni vele a csapot, azután két percig rajta hagyni, hogy feloldja a vízkövet. Ha letelt az idő, alaposan le kell öblíteni vízzel

- javasolta Nancy, majd hozzátette, miután a csapokat vízzel már leöblítettük, mikroszálas kendővel töröljük szárazra is őket. Ez nemcsak fényt kölcsönöz nekik, hanem segít megelőzni a további vízkőlerakódást is – írja a Mirror.