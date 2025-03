1. Felhők úsznak a pohárban

Ha a víz tejesnek vagy felhősnek látszik, ne igyuk meg azonnal. Hagyjuk állni néhány percig, hogy lássuk, kitisztul-e. Ha igen, akkor ártalmatlan jelenségről van szó, a nyomás alatt tartott víz megtartja magában a levegőbuborékokat. Ha nem tisztul ki magától, akkor lehet, hogy túl kemény a víz, ilyenkor túl sok kalciumot és magnéziumot tartalmaz. Ezek az ásványi anyagok nem veszélyesek.

2. Fémes ízt érzünk rajta

A leggyakoribb probléma, ha fémes íze van a víznek. Ezt okozhatja vas-, cink- vagy mangánlerakódás. Ha csak a meleg víz fémes, akkor valószínűleg a vízmelegítő okozza a problémát. Ilyenkor öblítsük át a vízmelegítőt. Ha a hideg víz is fémes ízű, akkor minden bizonnyal a vízellátó csövek rozsdásak, korrodáltak, és ahogy ezeken keresztülhalad a víz, apró fémpelyhek kerülnek a vízbe. Ebben az esetben a szolgáltató szakembereire van szükség.

3. Kellemetlen lehet a szaga

A jól kezelt csapvíz sohasem lehet büdös. Ha mégis, akkor azt különböző vízszennyeződések okozzák. Az algák penészes szagot eredményezhetnek, a túl sok vízlágyító pedig sós illatot. Ha meg tudjuk állapítani, hogy milyen szaga van a víznek, akkor nagy valószínűséggel be tudjuk azonosítani, hogy mi lehet a probléma, és meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket.

4. Foltokat hagy maga után

Ha a csapvíz sárgás barnára színezi a kádat, mosdót, főleg a lefolyó körül, akkor a vas-, illetve rézmaradék kiszivárog a vízbe. Lehet, hogy a vízellátó csövei rozsdásodtak, eltömődtek. Gyakran a csövek cseréje hozhat csak megoldást a problémára, ezért a szolgáltatót kell értesíteni. Lehetnek láthatatlan ártalmak is a vízben, mint például arzén, ólom, nitrát, erről tájékozódjunk a vízszolgáltató weboldalán vagy a település közösségi oldalán.

5. Viszket tőle a bőrünk

A klórt fertőtlenítésre használják, hatékonyan pusztítja el a különféle kórokozókat. A vezetékes víz is tartalmazza, ha érzékeny az orrunk, akkor a jellegzetes szagát is érezhetjük. A klór szétmarja a kórokozók sejtmembránját, azonban a bőrünk hidratációjáért és védelméért felelős hidrolipid-filmréteget is, így bőrünk veszít nedvességéből és hamar kiszárad. Ezt az állapotot jelzi a feszülő, húzódó, viszkető bőr, amit aztán vakarni kezdünk, sérüléseket okozva a hámrétegen.