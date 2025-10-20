Több mint 33 milliót nyert a lottón a ChatGPT által tippelt számokkal

Tammy Carvey, 45 éves michigani nő, 100 000 dollárt nyert (több mint 33 millió forint) a Powerball lottón, miután a nyerő számokat a ChatGPT segítségével választotta ki. Wyandotte-i otthonából online vásárolta meg a sorsjegyet a MichiganLottery.com oldalon a szeptember 6-i sorsolásra. „Csak akkor játszom Powerballt, amikor a jackpot nagyon magas, és a jackpot már több mint 1 milliárd dollár volt, ezért vettem egy jegyet” – mondta Carvey a lottó hivatalos oldalának.

A lottó nyereményét háza kifizetésére és megtakarításra tervezi fordítani. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Ahelyett, hogy személyes vagy érzelmi okokból választott volna számokat, Carvey a mesterséges intelligenciára támaszkodott. „Megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy adjon nekem egy Powerball számkombinációt, és ezekkel a számokkal játszottam” – magyarázta. Eleinte azt hitte, hogy 50 000 dollárt nyert, ami a valós nyeremény fele volt.

Amikor ellenőriztem a nyerő számokat, láttam, hogy négy fehér golyót és a Powerballt eltaláltam, és tudtam, hogy nyertem valamit. A Google azt mondta, hogy 50 000 dollár a nyeremény, így azt hittem, ezt nyertem. Csak amikor beléptem a Michigan Lottery fiókomba, vettem észre, hogy hozzáadtam a Power Play-t a jegyemhez, és valójában 100 000 dollárt nyertem. A férjemmel teljesen hihetetlennek éreztük

– idézte fel a People szerint.

Carvey azt tervezi, hogy a nyereményből kifizeti a házát, a fennmaradó összeget pedig megtakarítja.

Nem ez az első eset, hogy az AI besegít a lottózásban

Ez nem az első eset, hogy valaki AI segítségével választotta ki a nyerő számokat. Carrie Edwards, virginiai nő, a szeptember 8-i Virginia Lotto sorsolásra szintén a ChatGPT-t használta a számok kiválasztásához, és 150 000 dollárt nyert, amelyet teljes egészében jótékonyságra adományozott.