Rá se ismerni: Döbbenetes videót posztolt Király Viktor

Király Viktor berobbantotta az Instagramot hétfőn reggel. Nem telt el pár perc, és már kommentek hada érkezett a furcsa videó alá, amelyben úgy láthatjuk az énekest, hogyan ezelőtt talán soha.

Király Viktor a Sztárban Sztár All Starsban Fotó: Máté Krisztián

Bár Király Viktor már megmutathatta a Sztárban Sztár All Stars színpadán, hogy igazán jól megy neki az átalakulás, most mégis sokan teljes döbbenettel, vagy éppen lélegzetvisszafojtva nézték a hétfőn reggel Instagramra feltöltött videóját. Ugyanis az látszik a felvételen, ahogy egyik pillanatról a másikra Viktor megszabadul fekete bőrdzsekijétől és teljesen kidolgozott, izmos felsőtestét és kockahasát villantja a kamerába.

Jó reggelt! Szerintetek túl toltam az edzést mostanába?

- tette fel viccesen a kérdést Viktor, hiszen ha a felvétel nézése közben nem lettünk volna eléggé szemfülesek, akkor a hashtagekből már biztosan kiderül, hogy egy mesterséges intelligencia segítségével generált felvételről van szó.

Sokan vették a poént, és rögtön reagáltak az énekes videójára. Többek között olyan sztárok is, mint testvére, Király Linda, vagy az Anna and the Barbies frontembere, Pásztor Anna. Király Linda egy nevetős emojival jutalmazta Viktort, míg Anna viccesen kacér hozzászólással díjazta a videót:

Khm…hol is laksz pontosan?

Király Viktor vegyes reakciókat kapott

Mások még tovább görgették a humoros megjegyzéseket: "Tesó, rég találkoztunk. Kicsit megváltoztál. Új a hajad?", míg másokat még a leírás sem igazított útba azzal kapcsolatban, hogy ez nem a valóság.

"Csodálatosan nézel ki, nagyon jól áll..most igazi karakteres, izmos, sármos, kemény férfi vagy így" - írta egy hölgy, aki azt hitte, Viktor valóban kigyúrta magát, de nem lehet hibáztatni, valóban eléggé meggyőző felvételeket tud készíteni a mesterséges intelligencia.