Mélypontjukról vallott Király Viktor felesége

Virág Anitát a követői kérdezték a magánéletéről, ahol nem csupán férje és a kapcsolatuk mélypontja volt a téma, hanem a terhesség és a karrier is szóba került. Király Viktor felesége őszintén válaszolt minden kérdésre, de természetesen a rajongókat a házassága érdekelte leginkább.

Virág Anita és Király Viktor közel egy évet élt külön (Fotó: Metropol)

Király Viktor feleségét megviselte lelkileg a külön élet

Borzasztó nehéz lelkileg, és ebben véleményt is nehéz formálni, mert minden házasság, minden kapcsolat más, mindenhol mások a problémák. Én azt mondom, amíg tudod, mentsd meg a dolgot, mindent meg kell tenni és ki kell próbálni, például a párterápiát, hátha sikerül visszahozni

– így adott tanácsot követőinek Virág Anita, aki elárulta, hogy a közvetlen közelében is egyre több ember szembesül hasonló problémával, amit nagyon rossz érzés olvasnia.

Nem változtatna semmit az életén Király Viktor felesége

Hiszek abban, hogy minden úgy van, úgy alakul, ahogy annak lennie kell. Minden nehézség, minden emberi kapcsolat tanított, erősített és sodort oda, ahol most vagyok

– írja Király Viktor felesége az Instagram-oldalán, amikor követői, arról kérdezték, hogy mit változtatna az életén. Virág Anita hozzátette, hogy annyi akadály volt az életében, hogy most már a jég hátán is megélne.

Király Viktor felesége semmin nem változtatna életében (Fotó: Instagram)

Király Viktor felesége várandóságáról is beszélt, elárulta, hogy anno csupán kilenc kilót hízott a terhesség alatt, mivel nem nagyon volt étvágya, illetve Virág Anita és Király Viktor gyermeke egy hónappal korábban érkezett, ami szintén hozzájárult, hogy megtartsa a nagyszerű alakját.