Király Viktor 2024. március 25-én döntött úgy, hogy ha törik, ha szakad, leteszi a poharat és életmódot változtat. Az énekes számára egy évvel ezelőtt eljött egy pont, mikor úgy gondolta, hogy most már nem szabad több kifogást keresni, és itt az ideje változtatni. Mindezt pedig azért tette, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a mindennapjai, a házassága, valamint voltaképpen az egész élete. Azóta azonban eltelt egy év és amellett, hogy az énekes most már egészségesebben él, illetve sokat sportol, a gondolkodásmódja is rengeteget változott egy esztendő alatt.

Király Viktor fogyása 2024-ben már elkezdődött, de azóta is kitart / Fotó: mw archív

Király Viktor rengeteget változott egy év alatt

„Fejben rengeteget változtam, ugyanis teljesen máshova helyeződtek a hangsúlyok az életemben. Most már sokkal inkább értékelem az apró örömöket, a stresszes helyzetek már nem annyira feszültségteliek. Régen sokat idegeskedtem és azt hittem, hogy azzal fogok lenyugodni, ha elmegyek a haverokkal sörözni. Viszont rájöttem: ahhoz nem kell piálni, hogy lenyugodjak” – nyilatkozta lapunknak Király Viktor, aki mióta egészségesen étkezik és rendszeresen sportol, már körülbelül 30 kilótól szabadult meg.

Egyszerűen sokkal jobban érzem magam, meg jobb az életem, mióta leraktam az alkoholt és életmódot váltottam. Sokkal nyugodtabb lettem, megfontoltabb, illetve szerintem bölcsebb is. Másoktól is olyan visszajelzéseket kapok vissza, hogy egy új ember lettem. De nyilván tudom, hogy ez hosszú folyamat és nem ment az egyik napról a másikra, plusz nem volt könnyű a célhoz vezető út sem

– mesélte az énekes.

Király Viktor felesége, Anita indította el férjét az egészséges élet útján / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Király-Virág Anita támogatta férjét az életmódváltásban

Király Viktor elárulta, hogy miután letette az alkoholt, elkezdett egészségesebben étkezni és komolyabb szinten edzeni: testileg, lelkileg egyaránt megváltozott. Viktor bevallotta, hogy már azelőtt elkezdte az életmódváltást, mielőtt még elment volna egy bokszolós reality műsorba szerepelni, viszont azóta a küzdősport is belekerült az életébe. Az énekes azóta sem hagyott fel a sporttal és hetente ötször-hatszor jár edzeni, valamint odafigyel arra, hogy miként táplálkozik. Az életmódváltása óta Király Viktor családi élete is sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lett.