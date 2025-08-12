Mesés helyen fotózkodott Csonka András a nővérével

Élvezi a nyarat Csonka András, a Família Kft. című sorozat Picije idén is mesés helyekre utazott az év legmelegebb évszakában. Nemrég tengerjáró hajóra szállt, és bő egy hét alatt hét külföldi városba látogatott el, többek közt Cadizba és Alicantéba. Ám arra gondosan ügyelt, hogy hazaérjen a nővére születésnapjára, melyről idén is tudósított az Instagram-oldalán.

Csonka Andrásnál minden év augusztusában kötelező program felköszönteni a nővérét a Balaton partján, ahogy az erről szóló poszt sem maradhat el (Fotó: Nagy Zoltán)

„Újra itt van a nagy DODI nap! Nővérkém idén is augusztus 10-én lép át serdülőkora küszöbén, mindannyiunk nagy örömére. Ő a biztonság, a dinamika, a határozottság a családban. Nincs ideje tervezgetni a békés nyugdíjasnapjait, ehelyett még mindig aktív kozmetikus, 74 évesen így most is csak szabadságát tölti a Balatonon. Büszke vagyok Rá, és végtelenül hálás is Neki, és Érte. Jövőre jön a nagy jubileumi év, amikor rajta kívül férje és ikerfiai is fontos dátumhoz érkeznek. Adjon Neki az Isten hosszú, boldog és egészséges életet!”

– írta Instagram-oldalán Csonka András.

Mutatjuk is a mesés születésnapi fotót: így ünnepelte Csonka András nővére megszületésének újabb évfordulóját Siófokon: