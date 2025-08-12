Bevallotta a magyar énekesnő: több gyereket is örökbe fogadna

1998-ban jött, látott és győzött a szemtelenül fiatal tagokból álló Fekete Vonat: Mohamed Fatima, Beat és L.L. Junior slágert slágerre halmozott, s bár legutolsó nagylemezük bő két évtizeddel ezelőtt jelent meg, 2023-ban elképesztő közönségsiker mellett ünnepelték meg negyedszázados megalakulásukat. Bár a trióból L.L. Junior mind a mai napig az élvonalhoz tartozik, ugyanakkor Mohamed Fatima is aktív a zenei pályán. 15 évesen került a reflektorfénybe, s mind a mai napig rengetegen szeretik. Az énekesnő, aki a héten ünnepli majd a 44. születésnapját, meglepő őszinteséggel mesélt a Palikék világa című podcastban egyiptomi édesapjáról, bántalmazó kapcsolatáról és arról, miért most jutott el oda, hogy férje oldalán gyermeket vállaljon, akár örökbefogadás révén is.

Az egész ország a Fekete Vonat tagjaként ismerte meg Mohamed Fatimát (Fotó: Bors)

Tudat alatt toltam el magamtól a gyereket, pedig én imádom a gyerekeket, de valószínűleg a gyerekkorom miatt meg kellett gyógyulnia bennem a kis Fatimának

– árulta el az énekesnő. Majd így folytatta:

„Most jutottam el arra a pontra, hogy készen állnék anyukának lenni. Ha nem jön össze, akkor is van egy B terv: menteni lelkeket. Egy két-három gyermeket nagyon szívesen örökbe fogadnék”

– vallotta be Mohamed Fatima.

Nézd meg a teljes adást!