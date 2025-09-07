Dráma a Sztárban sztár stúdiójában, Király Viktorék párbaja megbénította a zsűrit

Dér Heni nem kimondottan szereti a The Cranberries Zombie című dalát, szomorú sebeket tép fel benne, így nem csoda, hogy már a Sztárban Sztár próbáján is elérzékenyült éneklés közben. Az énekesnő Király Viktorral párbajozott, aki Teddy Swims The Door című dalával állt színpadra. Mind a ketten óriási sikert arattak, és bár a zsűri kiemelte, Dér Heni produkciója döcögősen indult, az énekesnő kapta a nehezebb feladatot, amelybe fokozatosan rázódott bele. Ez meg is érződött a szavazáson, ők is és végül a zsűri is az énekesnőt hozta ki győztesként!

De egyelőre Király Viktortól sem búcsúzunk, kapott egy szívet ugyanis Hajós Andrástól, ami azt jelenti, hogy még van esélye arra, hogy adásban maradjon. Király Viktorért felesége is izgul!