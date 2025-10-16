Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna

A Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülést tart a Várkert Bazárban, ahol felszólalt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitikában minden szó súlyos kockázattal jár, és ennek megfelelően járt el a mai találkozón is.

Plenáris ülést tart a Magyar Állandó Értekezlet a Várkert Bazárban, amelyen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Ursula von der Leyennek azonban semmilyen felhatalmazása nincs uniós vezetőként erről beszélni, mert ez tagállami hatáskör. Közben egymásra licitálnak az európai vezetők ebben a retorikában

– emelte ki a kormányfő a Magyar Nemzet szerint.

Az unió ma nyíltan felvállalja, hogy az ukránok mögött áll

Orbán Viktor kijelentette, hogy az uniós államok katonái nem tartózkodnak Ukrajnában; ha mégis, csak titokban és meghatározott feladatokra. Az uniós országok polgárai tehát nem vesznek részt közvetlenül a harcokban, az unió azonban úgy mutatja magát, mintha háborúban állna, vagyis nem mi harcolunk, hanem másokat harcoltatunk. A proxyháborúk eredetileg arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, az unió azonban ma nyíltan vállalja támogatását Ukrajna mellett.

– Ha az európai vezetők nem hackelnék meg, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a béketárgyalásokkal, már létrejött volna az orosz-ukrán csomag

– fogalmazott Orbán Viktor. Orbán Viktor szerint az EU döntéshozói háborús stratégiát folytatnak, és a tagországok többsége ennek része, a gazdaságot pedig hadi gazdasággá alakítanák. Hangsúlyozta, hogy ez nem távoli folyamat, hanem az európai politika mindennapjainak része.

Kiemelte, hogy az EU eddig 180 milliárd eurót fordított az ukrán háborúra, és a készletek kimerülése után további 40 milliárd eurós csomagot terveznek. Orbán felhívta a figyelmet, hogy a háború nem csupán emberi életekről, hanem pénzről és gazdasági hatásokról is szól; a következő hétéves uniós költségvetés 25 százalékát az ukránok kapnák, miközben Kijev még nem uniós tag.

A miniszterelnök szerint jelenleg a legnagyobb a veszélye annak, hogy Európa közvetlenül is háborúba keveredik az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta. Hozzátette:

Magyarországnak van ellenjavaslata, de minden javaslat annyit ér, amekkora erő van mögötte. Ennek nincs súlya jelenleg az európai vitákban, azonban keresztényi kötelesség egy ilyent felmutatni a miniszterelnök tájékoztatása szerint.

Orbán Viktor szerint Magyarország álláspontja az, hogy Európának az USA-hoz hasonlóan tárgyalnia kellene. Javaslata szerint az unió ne csupán nézőként üljön a háttérben, hanem önállóan folytasson tárgyalásokat Oroszországgal. Hangsúlyozta, hogy bár az oroszok lélekszáma 140 millió körüli, az uniós tagországoké több mint 400 millió, és gazdasági, valamint katonai szempontból is fölényben vagyunk, a nukleáris kapacitást leszámítva.