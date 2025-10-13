Egy ukrán portál kimondta, hogy mit ígért Magyar Péter Kijevnek

Aki eddig csak egy kicsit is kételkedett abban, hogy Magyar Péter nem háborúpárti, annak mindenképp el kell olvasnia a Gordon.ua által készített interjút Tseber Rolanddal - írja a Mandiner. A beszélgetés során Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba.

Letette a garast Ukrajna mellett Magyar Péter

Ami viszont ennél is fontosabb, hogy Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – jelentette ki Tseber Roland.

Tseber Roland korábbi kirohanása

Korábban üzent Orbán Viktornak is Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk.

De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk

– fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

Amint a racionalitás talaján megbukott a kémbotrány egyik főszereplője, azonnal megpróbált az érzelmekre hatni. „És te mit csinálsz? Ukrajna pénzügyi támogatását uniós szinten próbálod gátolni. De nézd meg a történelmet: a magyar vezetőség kétszer is a vesztesek oldalára állt a háborúkban. Ma te ezt harmadszor is megteszed. Támogatod a Kremlt és megismétled narratíváit. De ne feledd: nem lesz negyedik alkalom.”

Ez esetben a kémbotrányban érintett szereplő nem számolt olyan lehetőséggel, hogy létezik a világon tűzszünet és béke, amit Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel, éppen annak érdekében, hogy minél több emberéletet megmentsen, és ne kelljen senkinek oldalt választania.