RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Tiszafon. Ukrajnában készült. Forgalmazza: Magyar Péter

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Magyar Péterék újabb adatszivárgási botrányát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 10:51
Zelenszkij Orbán Viktor videó

Orbán Viktor Facebookon közölte: 

Tiszafon. Ukrajnában készült.

 A felvételen Zelenszkij látható, ahogyan bemutatja a készüléket. A miniszterelnök már a pénteki rádióinterjújában is beszélt a botrányról.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a botrányt
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a botrányt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher /  MTI

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Magyar Péterék újabb adatszivárgási botrányát, amely során közel 20 ezer ember adata került ukrán kezekbe. A miniszterelnök elmondta, hogy ebből világosan kiderült, a Tisza párt egyértelműen ukránbarát. Ezért Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányváltás legyen 2026-ban Magyarországon.

Minden segítséget megkap a Tisza Párt az ukrán féltől. Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– fejtette ki a kormányfő a Kossuth rádió  Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Se személyes adatokat, se az ország szempontjából fontos adatokat nem adunk ki más országnak, éppen ezért a magyar állam is cselekedni fog. Remélem, nem lesz személyesen a tiszásoknak baja abból, hogy az adataik az ukránok kezében vannak. 

- tette hozzá.

Most Facebook videó is készült a botrányos esetről, amelyen Zelenszkij látható, ahogy a következőket mondja: 

És most bemutatom az új Tiszaphone-t! Gyors, okos...és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu