Orbán Viktor: Tiszafon. Ukrajnában készült. Forgalmazza: Magyar Péter

Orbán Viktor Facebookon közölte:

Tiszafon. Ukrajnában készült.

A felvételen Zelenszkij látható, ahogyan bemutatja a készüléket. A miniszterelnök már a pénteki rádióinterjújában is beszélt a botrányról.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a botrányt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Magyar Péterék újabb adatszivárgási botrányát, amely során közel 20 ezer ember adata került ukrán kezekbe. A miniszterelnök elmondta, hogy ebből világosan kiderült, a Tisza párt egyértelműen ukránbarát. Ezért Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányváltás legyen 2026-ban Magyarországon.

Minden segítséget megkap a Tisza Párt az ukrán féltől. Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– fejtette ki a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Se személyes adatokat, se az ország szempontjából fontos adatokat nem adunk ki más országnak, éppen ezért a magyar állam is cselekedni fog. Remélem, nem lesz személyesen a tiszásoknak baja abból, hogy az adataik az ukránok kezében vannak.

- tette hozzá.

Most Facebook videó is készült a botrányos esetről, amelyen Zelenszkij látható, ahogy a következőket mondja: