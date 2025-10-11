Orbán Viktor: Tiszafon. Ukrajnában készült. Forgalmazza: Magyar Péter

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Magyar Péterék újabb adatszivárgási botrányát.
Orbán Viktor Facebookon közölte:
Tiszafon. Ukrajnában készült.
A felvételen Zelenszkij látható, ahogyan bemutatja a készüléket. A miniszterelnök már a pénteki rádióinterjújában is beszélt a botrányról.
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Magyar Péterék újabb adatszivárgási botrányát, amely során közel 20 ezer ember adata került ukrán kezekbe. A miniszterelnök elmondta, hogy ebből világosan kiderült, a Tisza párt egyértelműen ukránbarát. Ezért Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányváltás legyen 2026-ban Magyarországon.
Minden segítséget megkap a Tisza Párt az ukrán féltől. Az ukránok már az okostelefonodban vannak
– fejtette ki a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Se személyes adatokat, se az ország szempontjából fontos adatokat nem adunk ki más országnak, éppen ezért a magyar állam is cselekedni fog. Remélem, nem lesz személyesen a tiszásoknak baja abból, hogy az adataik az ukránok kezében vannak.
- tette hozzá.
Most Facebook videó is készült a botrányos esetről, amelyen Zelenszkij látható, ahogy a következőket mondja:
És most bemutatom az új Tiszaphone-t! Gyors, okos...és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben.
