Nem kertelt Orbán Viktor: "Az ukránok már az okostelefonodban vannak!"

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozott Orbán Viktor péntek reggel, egy kihelyezett kolozsvári stúdióból. A miniszterelnök ugyanis csütörtökön Kolozsvárra látogatott, ahol az RMDSZ 35 éves ünnepi kongresszusán vesz részt - írja az Origo.

A Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt mondta el az interjú során Orbán Viktor

Orbán Viktor a beszélgetés elején elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi, hogy meghívták az RMDSZ 35. születésnapja alkalmából szervezett kongresszusra. Külön örömnek nevezte, hogy pénteken délelőtt az eseményre érkezik Románia kormányfője is. Úgy véli, Magyarország érdeke, hogy jó viszont ápoljon a szomszédos országokkal - írja a Ripost.

Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, akkor abból ötletelés, rövid távú gazdasági döntések születnek. Ha sok ilyen összeadódik, abból szokott lenni a nagy gazdasági baj

– mondta a kormányfő. A román miniszterelnököt tapasztalt és tiszteletre méltó embernek nevezte, aki képes lehet visszavezetni keleti szomszédunkat a helyes útra.

A vállalkozásoknak is elérhető fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban azt mondta a miniszterelnök, hogy a magyar gazdaság mágikus száma jelenleg a hármas. A fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program után a vállalkozások is számára is ajánlanak egy hasonló konstrukciós hitelt, 150 millió forint a felvehető maximum összeg. Szerinte a magyar gazdaság erejét jól mutatja, hogy egyszerre képes:

a lakosságnak

és a vállalkozásoknak is fix 3 százalékos hitelt biztosítani

és közben Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.

A miniszterelnök ezt követően arról is beszélt, hogy van egy alapvető vita a közéletben.

Mindig volt egy olyan irányzat, amely magasabb adókat szeretne. Ők vért hánytak az egykulcsos adótól

– tette hozzá.

Ezt a filozófiát én nem osztom, a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája

- mondta a kormányfő.

A Tisza Párt egy régi iskola, amely az adóemelés pártján áll.

Másrészt egy brüsszeli projekt a Tisza Párt, és ezért ukránbarát is, tehát pénzt akar elvenni a magyaroktól, hogy teljesítsék a brüsszeli elvárásokat.

Hozzátette:

Óriási nyomás lesz Magyarországon Brüsszelben, hogy támogassuk az ukrán uniós tagságot, és több pénzt adjunk Ukrajnának. Ez egy nagy nemzetközi csata, ehhez támogatásra van szüksége a kormánynak, és ezért szükséges az aláírásgyűjtés

A Tisza és a DK nem akar ezen kérdésekről beszélni, ezért van szükség az újabb nemzeti konzultációra.

Orbán Viktor hozzátette, a baloldal azt mondja, hogy a magyar mezőgazdaság nem lehet versenyképes az ukránnal, és mindent át kell adni az ukránoknak. Ez egy teljes félreértés, mert az ország együtt egy szerves egység. Ha Ukrajnát felvennék, akkor több százezer gazda menne tönkre.

A kórház-és iskolabezárás korábban is téma volt a baloldalon, a Tisza Párt pedig ennek a véleménynek az örököse

– mondta a kormányfő.

Különösen a megyei kórházakat kell megerősíteni, és nem bezárni őket

– tette hozzá.

Az ukránok nem sok kétséget hagynak afelől, mit akarnak. Az ukránok célja, hogy bármi áron be akarnak kerülni a NATO-ba, az EU-ba és be akarják vonni hazánkat a háborúba. Mi egyiket sem akarjuk, és pénzt akarnak a magyaroktól is. Éppen ezért Kijev is ukránbarát kormányt akar Budapesten, és ezért mindent elkövetnek

– tette hozzá. A magyarok sorsa ebben az esetben pedig romlana.

Minden segítséget megkap a Tisza Párt az ukrán féltől. Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– fejtette ki a kormányfő.

Se személyes adatokat, se az ország szempontjából fontos adatokat nem adunk ki más országnak, éppen ezért a magyar állam is cselekedni fog. Remélem, nem lesz személyesen a tiszásoknak baja abból, hogy az adataik az ukránok kezében vannak.

Orbán Viktor az uniós mentelmi döntésről azt mondta, ha már ennyi pénzt és energiát beletettek a Tisza Pártba, akkor nem engedhetik el a Tisza elnökét. Bármit csinál a Tisza vezetője, soha nem fogják kiadni a mentelmi a jogát, mert azzal tartják a kezükben.