Orbán Viktor: tévedésen alapul az európai háborús stratégia

Magyarország miniszterelnöke többek közt a koppenhágai uniós csúcsról és a háromgyermekes anyák szja mentességéről beszélt.
Az európai háborús stratégia egy tévedésen alapul. Arra épít, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi – mondta el a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című péntek reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a beszélgetés elején kiemelte: Brüsszel továbbra is minden lehetséges módon támogatni akarja Ukrajnát. Az EU terve szerint az oroszoknak nem lesz pénze fegyvergyártásra, mi pedig képesek leszünk az ukránokat továbbra is támogatni, ezért a gazdasági összeomlás miatt Oroszország feladja a háborút – ismertette az uniós felfogást a kormányfő. Orbán Viktor fontos kérdéseket tett fel a koppenhágai uniós csúcson, de válaszokat nem kapott. A kormányfő arra volt kíváncsi az EU terve kapcsán, hogy meddig tart a háború és mennyibe kerül az európaiaknak.
A miniszterelnök emlékeztetett: 170-180 milliárd eurót költöttünk eddig a háborúra. Hangsúlyozta továbbá azt a példa nélküli helyzetet, hogy a szemben álló felek nem tárgyalnak egymással. Hozzátette: az uniónak és az oroszoknak tárgyalnia kell.
Orbán Viktor az általa feltett, ám az EU részéről megválaszolatlan kérdések kapcsán megjegyezte:
Lassan többségbe kerülök ezekben a kérdésekben. Egyre több ország érzi úgy, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és többen meg fognak halni.
Kiemelte: a legtöbb európai országban súlyos gazdasági gondok vannak. Míg nálunk egy bővülő gazdasági program zajlik, addig Nyugaton összehúzódás van. Komoly bajban vagyunk az egyre kétségbeesettebb ötletek miatt – összegzett a miniszterelnök. Az EU 27 tagországának egyet kell értenie egy ország csatlakozásában. Nekünk a saját véleményünkkel kell foglalkozni Ukrajna ügyében, márpedig a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal.
Miért kéne nekünk osztozni az ukránok rossz sorsában osztozni? Ha felvesszük az ukránokat, akkor háborúban leszünk az oroszokkal. Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!
– jelentette ki Magyarország miniszterelnöke.
Orbán Viktor a tervezett aláírásgyűjtésről azt mondta, Magyarország megosztott Ukrajna uniós tagságának ügyében.
Mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon sokan támogatják az ukrán EU-csatlakozást, ezért ez egy folyamatos politikai harc. Ha a Tisza, vagy a DK alakít kormányt, akkor belépünk a háborúba, ez a választás legfontosabb kérdése lesz – szögezte le.
A magyaroknak folyamatosan meg kell erősítenie a véleményét abban a kérdésben, hogy kimaradjunk a háborúból
– tette hozzá. Mi két világháborúból akartunk kimaradni, de nem sikerült. Most ismét ki akarunk maradni a háborúból, ezért szükséges a nemzeti egység – mondta a kormányfő.
A kormányfő a háromgyermekes édesanyák szja mentességéről azt mondta, hogy egy zsugorodó ország nem lehet sikeres. Orbán Viktor szerint létkérdés, hogy mennyi gyermek születik. A nyugatiak útja a migráció – tette hozzá. Utóbbi kapcsán megjegyezte:
Ezt az utat is lehet választani, de nem tanácsolnám! Mi nem engedtük be az idegeneket
Ha nem követjük a nyugati utat, akkor kell saját gyereket. Mi egy dolgot tudunk csinálni: elismerjük a kétgyermekes édesanyákat. Méltányolni és elismerni kell, akik hajlandóak gyermekeket nevelni. Minden gazdasági eszközt a gyermekes családok megsegítésére fordítunk – mondta Orbán Viktor.
Ez egy családbarát ország. Ha Magyarországnak pénze van, akkor a családokra kell költeni a forrásokat
– hangsúlyozta.
„A Tisza Párt bejelentette, hogy nem mondhatják el, hogy mit tesznek majd, mert különben megbuknának. Világosan megmondták, hogy nem mondják el az álláspontjukat. Ők sunnyognak.”
Orbán Viktor rámutatott arra, hogy idén és jövőre is megvan a fedezete a családtámogatásokra. A Tisza és a DK el akarja törölni a bankadót és a multik adóját és a családoktól vennék el a forrásokat. Ráadásul Ukrajnát is támogatni kell Brüsszel szerint, tehát a családoktól vennék el a pénzt – írja a Ripost.
A Tisza természetes módon támogatni fogja a brüsszeli terveket.
Orbán Viktor közölte, 1990 óta parlamenti képviselő. 35 költségvetési vitát hallott, és már hallotta a kórház-és iskolabezárásokat. Surányi György, Bod Péter Ákos és Kármán András mindig azt képviselte, hogy a különadók nem kellenek, és a családokat nem támogatják. Most pedig belépett Brüsszel is, mely szintén ellenzi a családbarát politikát. Ha a Tisza csak sunnyog a valói terveiről, akkor meg kell beszélni ezeket a kérdéseket. A közteherviselés a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor a műsor végén arról beszélt, hogy Brüsszel miatt változott meg a szlovák-magyar viszony. Teljesen mindegy, hogy ki milyen nemzetiségű, Brüsszel elveszi a nemzeti jogokat – tette hozzá. Minden nemzet életébe megy bele Brüsszel, és ezért a kis nemzetek küzdenek a szuverenitásukért, és ebben a szlovákok és magyarok egy csónakban eveznek Éppen ezért ma sokkal több az egyetértés a magyarok és a szlovákok között – zárta szavait a kormányfő.
Nézd meg a Kossuth rádió péntek reggeli interjúját Orbán Viktor miniszterelnökkel!
