Orbán Viktor: tévedésen alapul az európai háborús stratégia

Az európai háborús stratégia egy tévedésen alapul. Arra épít, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi – mondta el a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című péntek reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő a beszélgetés elején kiemelte: Brüsszel továbbra is minden lehetséges módon támogatni akarja Ukrajnát. Az EU terve szerint az oroszoknak nem lesz pénze fegyvergyártásra, mi pedig képesek leszünk az ukránokat továbbra is támogatni, ezért a gazdasági összeomlás miatt Oroszország feladja a háborút – ismertette az uniós felfogást a kormányfő. Orbán Viktor fontos kérdéseket tett fel a koppenhágai uniós csúcson, de válaszokat nem kapott. A kormányfő arra volt kíváncsi az EU terve kapcsán, hogy meddig tart a háború és mennyibe kerül az európaiaknak.

A miniszterelnök emlékeztetett: 170-180 milliárd eurót költöttünk eddig a háborúra. Hangsúlyozta továbbá azt a példa nélküli helyzetet, hogy a szemben álló felek nem tárgyalnak egymással. Hozzátette: az uniónak és az oroszoknak tárgyalnia kell.

Orbán Viktor az általa feltett, ám az EU részéről megválaszolatlan kérdések kapcsán megjegyezte:

Lassan többségbe kerülök ezekben a kérdésekben. Egyre több ország érzi úgy, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és többen meg fognak halni.

Kiemelte: a legtöbb európai országban súlyos gazdasági gondok vannak. Míg nálunk egy bővülő gazdasági program zajlik, addig Nyugaton összehúzódás van. Komoly bajban vagyunk az egyre kétségbeesettebb ötletek miatt – összegzett a miniszterelnök. Az EU 27 tagországának egyet kell értenie egy ország csatlakozásában. Nekünk a saját véleményünkkel kell foglalkozni Ukrajna ügyében, márpedig a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal.

Miért kéne nekünk osztozni az ukránok rossz sorsában osztozni? Ha felvesszük az ukránokat, akkor háborúban leszünk az oroszokkal. Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

– jelentette ki Magyarország miniszterelnöke.

Aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor a tervezett aláírásgyűjtésről azt mondta, Magyarország megosztott Ukrajna uniós tagságának ügyében.