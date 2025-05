Már anyagilag is megéri édesanyának lenni

Köztudott, hogy a diákhitel esetében 2023 óta, ha egy nő harmincéves kora előtt és a tanulmányi ideje alatt, vagy a végzéstől számított két éven belül gyermeket vállal, akkor a teljes tartozását elengedik. Korábban a gyermekek számának megfelelően engedték el a tartozást, a második gyermek születésénél a tartozás felét, a harmadik gyermek után pedig a teljes tartozást.

Azok az anyák is számíthatnak a kormányra, akik nem tanultak tovább, hiszen a 17–25 éves fiatalok számára létrehozott munkáshitel esetében is kapnak kedvezményt az édesanyák, ugyanis a gyermekvállalás után törlesztési szünetet kaphatnak, így akár két évig is szüneteltethetik a visszafizetést. Emellett a munkáshitelnél is, gyermekszámtól függően, elengedik a tartozást.

A nyugdíjba vonuláskor is elismeri a kormány az anyaságot és gyermeknevelést. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapításához a gyermekneveléssel eltöltött éveket is figyelembe veszik a szükséges 40 év jogviszonyban.