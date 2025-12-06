Nem ússzuk meg szárazon: durva, mit tartogat az időjárás

Az elmúlt napok során alig-alig bukkant elő a nap a borús égboltból. A térséget tartósan borongós, szürkés időjárás uralja, amelyet időnként kisebb eső vagy szitálás is kísér. A jelenlegi előrejelzések alapján mindez a hétvége közeledtével sem mutat számottevő javulást: továbbra is marad a komor, csapadékra hajló idő.

Marad a borús időjárás Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Nem sok jót jósol az időjárás-előrejelzés

Szombaton marad a borongós, szürke idő, inkább csak a Tiszántúlon vékonyodhat el a felhőzet. Szitálás, kisebb eső továbbra is előfordul. A hőmérséklet kicsit fog változni, napközben 11 fok körüli enyhe idő várható.

Vasárnap hasonlóképpen borult, nedves és párás időjárási helyzetre számíthatunk. A délelőtti órákig az ország számos pontján előfordulhat eső, kisebb zápor vagy hosszan tartó szitálás, amely még tovább fokozza a nyirkos, téli hangulatot. A hőmérséklet 6 és 12 fok között mozoghat - írja a köpönyeg.hu.