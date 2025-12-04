Ezért érdemes lesz ma az eget kémlelni: kiderül, jó időnk lesz-e nyáron

Ma van a bányászok napja és a nyári időjárás jósnapja

Európa csaknem minden országában évszázadok óta december 4-én a bányászokat ünneplik. Egészen pontosan az ő szentjüket, Szent Borbálát, a hirtelen halállal járó, veszélyes szakmát űzők és a tüzérek védőszentjét. Képmását gyakran teszik fegyver- és puskaporraktárak homlokzatára. A középkor óta Borbála a 14 segítőszent egyike, védelmét a hirtelen halállal szemben kérik, jellemzően a bányászok. Az osztrák bányászok például december 4-én mézeskalácstésztából készült Borbála-kenyeret kaptak emlékbe. Másutt a bányákban Borbála-napkor égve hagyták a lámpásokat a bányajáratban, hogy megóvja őket a föld alatti haláltól. Ezen kívül pedig úgy tartják, ha Szent Borbála napján esik, nem lesz áldásos a nyár.

Ma van Szent Borbála napja, aki többek között a bányászok védőszentje – Fotó: Photo by Neneqo Fotógrafo

Mit jósolnak mára a meteorológusok?

A koponyeg.hu szerint csütörtökön nyugaton többnyire erősen felhős, keleten inkább változóan felhős égkép valószínű. Helyenként előfordulhat eső, de nem ez lesz a jellemző. A levegő továbbra is párás marad. Délutánra 4–12 fok közé melegedhet az idő. Vagyis a népi jóslatok szerint ideális nyarunk lehet 2026-ban ami a termést és a csapadékmennyiséget illeti.

Három éve ezen a napon hunyt el a bükki füvesember

94 éves korában, 2022. december negyedikén, családja körében hunyt el Szabó Gyuri bácsi, vagy ahogy sokan ismerték, a bükki füvesember. Neve összeforrt a gyógynövényes gyógyítással. A népgyógyászat alapjait még gyerekként nagymamájától sajátította el. Az elemi és polgári iskolák elvégzését követően könyvkereskedői képesítést szerzett, majd élelmiszerkereskedelmi területen dolgozott. 1988-ban, nyugdíjba vonulását követően fordult ismét a természetgyógyászat felé. 2010-ben fitoterapeuta oklevelet szerzett. A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület alapítóját 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

Ezen a napon hunyt el a világ legismertebb autójának megalkotója is

Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-Model megalkotója 1955-ben ezen a napon hunyt el Detroitban. Másik kiemelkedő alkotása a Fordson traktor (1918–1920), mely az USA-ban mintaképül szolgált a traktorgyártás számára. Az ő elképzelései alapján szervezték meg a gépkocsik futószalagon való gyártását is. Bolygókerekes sebességváltója és villamos gyújtóberendezése kora gépkocsitechnikájának kimagasló alkotásai voltak.