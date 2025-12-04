RETRO RÁDIÓ

Ezért érdemes lesz ma az eget kémlelni: kiderül, jó időnk lesz-e nyáron

Ma van Szent Borbála napja, aki a veszélyes szakmát űzők és a bányászok védőszentje. Egyúttal december 4-e a nyár időjárásáról is árulkodik, legalábbis a hagyományok szerint. Minden attól függ, esni fog-e ma!

Szerző: Metropol
2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
ez lesz ma időjárás nyár

Ma van a bányászok napja és a nyári időjárás jósnapja

Európa csaknem minden országában évszázadok óta december 4-én a bányászokat ünneplik. Egészen pontosan az ő szentjüket, Szent Borbálát, a hirtelen halállal járó, veszélyes szakmát űzők és a tüzérek védőszentjét. Képmását gyakran teszik fegyver- és puskaporraktárak homlokzatára. A középkor óta Borbála a 14 segítőszent egyike, védelmét a hirtelen halállal szemben kérik, jellemzően a bányászok. Az osztrák bányászok például december 4-én mézeskalácstésztából készült Borbála-kenyeret kaptak emlékbe. Másutt a bányákban Borbála-napkor égve hagyták a lámpásokat a bányajáratban, hogy megóvja őket a föld alatti haláltól. Ezen kívül pedig úgy tartják, ha Szent Borbála napján esik, nem lesz áldásos a nyár.

bányász
Ma van Szent Borbála napja, aki többek között a bányászok védőszentje – Fotó: Photo by Neneqo Fotógrafo

Mit jósolnak mára a meteorológusok?

A koponyeg.hu szerint csütörtökön nyugaton többnyire erősen felhős, keleten inkább változóan felhős égkép valószínű. Helyenként előfordulhat eső, de nem ez lesz a jellemző. A levegő továbbra is párás marad. Délutánra 4–12 fok közé melegedhet az idő. Vagyis a népi jóslatok szerint ideális nyarunk lehet 2026-ban ami a termést és a csapadékmennyiséget illeti.

Három éve ezen a napon hunyt el a bükki füvesember

94 éves korában, 2022. december negyedikén, családja körében hunyt el Szabó Gyuri bácsi, vagy ahogy sokan ismerték, a bükki füvesember. Neve összeforrt a gyógynövényes gyógyítással. A népgyógyászat alapjait még gyerekként nagymamájától sajátította el. Az elemi és polgári iskolák elvégzését követően könyvkereskedői képesítést szerzett, majd élelmiszerkereskedelmi területen dolgozott. 1988-ban, nyugdíjba vonulását követően fordult ismét a természetgyógyászat felé. 2010-ben fitoterapeuta oklevelet szerzett. A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület alapítóját 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

Ezen a napon hunyt el a világ legismertebb autójának megalkotója is

Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-Model megalkotója 1955-ben ezen a napon hunyt el Detroitban. Másik kiemelkedő alkotása a Fordson traktor (1918–1920), mely az USA-ban mintaképül szolgált a traktorgyártás számára. Az ő elképzelései alapján szervezték meg a gépkocsik futószalagon való gyártását is. Bolygókerekes sebességváltója és villamos gyújtóberendezése kora gépkocsitechnikájának kimagasló alkotásai voltak.

December 4-én indult el az első kalauz nélküli járat is Budapesten

A fogaskerekű vasúton lehetett így utazni 1961. december 4-től. A budapesti fogaskerekű vasút azóta is a XII. kerületben közlekedik, a Városmajor és Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között szállít utasokat. A köznyelvben csak fogasként emlegetett közlekedési eszköz 2008. augusztus 21-től formálisan a 60-as jelzésű villamos lett.

Egy olimpikonunk is született ezen a napon

Gombos Sándor olimpiai bajnok kardvívó 1895-ben ezen a napon született. Bajnoki címét az 1928-as nyári olimpiai játékokon a Garay János, Glykais Gyula, Gombos Sándor, Petschauer Attila, Rády József, Tersztyánszky Ödön összeállítású magyar csapat tagjaként szerezte. Az aktív sportolástól 1932-ben vonult vissza, és orvosként praktizált, de a második világháború után a magyar vívószövetség elnöke volt.

Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

  • 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 09:00–14:00 óra között a Rendőrség épületében (1135 Budapest, Szabolcs utca 36.)
véradás,véradó
Aki vért ad, életet ment – Fotó:  Mediaworks archívum 

Forgalmi változásból is lesz néhány

  • Lezárás lesz a BKK tájékoztatása szerint a Vajda Péter utcában csütörtök 08:00 óra és december 5., péntek, 20:00 óra között.
  • Sávlezárás lesz az M3-as autópálya bevezető szakaszán 10:00–14:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani Zuglóban a Füredi utcában a Vezér utcánál és a Csertő utcánál 08:30–14:00 óra között.
  • És napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00 és 18:00 óra között.

Ingyenes kiállítás nyílik Óbudán

December 4-én 18:00 órakor nyílik a VII. Óbudai Fotótárlat, ami ezúttal a Flóra és Fauna – Velünk élő természet Óbuda-Békásmegyeren címet viseli. Az esemény az Esernyős Galériában lesz a Fő téren. A zsűri számos remek pályamű közül válogatta ki a kiállításon megtekinthető munkákat és a díjazottakat. Az esemény további részleti itt olvashatók.

 

