Az igazi csípős, téli időjárás még várat magára
Aki hópelyhekre számított Mikulásra, annak rossz hírünk van.
December első napjaiban a téli időjárás még nem mutatja meg igazi arcát. A csípős, zimankós téli idő még várat magára az elkövetkezendő napokban.
Az igazi téli időjárás még nem jön el
December 2-án (kedd) borult égbolt várható, a nappali hőmérséklet 7 ℃ körül alakul, éjszakára pedig 1 ℃-ig hűl a levegő. A szél végig gyenge marad, így a hideg nem lesz kellemetlenül metsző.
December 3-án (szerda) továbbra is felhős, szeles időre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 6 ℃, míg a hajnali órákban 2 ℃ körül alakul a hőmérséklet. A szél kissé élénkebb lesz, elérheti a 10 km/h-t, ami fokozza majd a hidegérzetet, noha csapadék ekkor még nem várható.
December 4-én (csütörtök) marad a felhős, enyhén szeles idő, a hőmérséklet pedig némileg emelkedik, mivel napközben 7 ℃-ot mérhetünk, viszont az éjszakai órákban 3 ℃-ra csökken a hőmérséklet. A nap folyamán csapadék nem valószínű, így bár borongós, de viszonylag nyugodt időre számíthatunk – írja a köpönyeg.
