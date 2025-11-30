RETRO RÁDIÓ

Időjárás: brutális folyamat indul be, ezeket okozza a meteogyógyász szerint

Alig távozik a kettősfront a térségünkből, máris újabb veszélyekkel kell szembenéznünk. Lassan egy hidegpárna árasztja el Magyarországot, ez pedig egyebek mellett a légszennyezettséget is növeli majd, így az időjárás kedvezőtlen fordulatot vesz.

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2025.11.30. 18:00
Nyakunkon a december, vagyis elkezdődik az első téli hónap, ami nem sok örömet hoz a frontérzékenyek számára. Alig hagyja el hazánkat vasárnap, november 30-án keleten a kettősfront, máris kezdődik hidegpárnás helyzet kialakulása. Ez pedig rengeteg egészségügyi kockázatot jelent, még az egészséges emberek számára is. Az időjárás most nem a szebbik arcát mutatja.

DSC_1884 Az időjárás ködösre, szürkére vált
Fotó: Kuklis István /  Délmagyarország

Hétfőtől országosan leáll a szél és beindul egy hideg légpárnásodási folyamat

– mondja a Metropolnak Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója. A meteogyógyász szerint elindul a légszennyezettség növekedése és egyéb problémák is jelentkeznek majd.

Az időjárás több problémát okozhat a következő napokban

A növekvő páratartalommal párhuzamosan erősödnek az ízületi panaszok, gyakoribbá válnak a légzőszervi tünetek, erősödnek a gyulladásos folyamatok a szervezetben, gyakoribbak lesznek a különböző jellegű fejfájások. Jelentősen romolhat a kedélyállapotunk, nő a fertőzések veszélye, mindezt a hétfőtől beáramló hidegfront okozza

– mondja a szakember.

A met.hu prognózisa szerint december 1-től éjszakánként az ország több pontján akár mínusz 2-4 fokos fagyok is várhatóak, így aki még nem tette mindenképpen cseréltesse le nyári gumijait télire a kocsiján. A jövő hét első napjaiban azokon a területeken, ahol a hidegpárna kialakul, csupán 0-3 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg ahol előbújik a nap, azokon a helyeken akár 8-11 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A mostani prognózis szerint Mikulás napján, december 6-án sem várható havazás, sok helyen folytatódik majd a szürke, párás, hideg idő.

 

