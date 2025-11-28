A hétvége felé közeledve csupán egy dolog változik az időjárásban: szombaton és vasárnap nagyjából 2 fokkal többet mérhet a hőmérő higanyszála, azonban a reggeli fagyok, és a ködös-párás idő megmarad. Mutatjuk részletesen.

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken. Fotó: köpönyeg.hu

Időjárás: Folytatódik a tél, fagyos időjárás érkezik pénteken



Péntek

Pénteken délkelet irányából nagy felhőtömeg érkezik, azonban ebből csapadék csak ritkán alakulhat ki. Fagyos idő lesz, reggel -1, délután maximum +4 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A szél elvétve megélénkülhet.



Szombat

Szombaton az időjárás változóan felhős lesz, eleinte délen, majd délutántól kezdve északnyugaton is egyre több felhővel. Ködös lesz a levegő, a hőmérséklet csak +6 fok köré emelkedik a nap folyamán.



Vasárnap

Vasárnap reggel köddel kezdünk, majd ha megszűnt, akkor a rétegfelhőzet válik sűrűbbé, amely délkelet felől érkezik. Nem fog esni az eső. A hőmérséklet sem emelkedik, marad +6 fok környékén- írja a köpönyeg.