Folytatódik a tél, fagyos időjárás érkezik pénteken

Érdemes jó melegen felöltözni. Az időjárás nem változik, marad a nagyon hideg, reggel fagyos idő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 06:00
A hétvége felé közeledve csupán egy dolog változik az időjárásban: szombaton és vasárnap nagyjából 2 fokkal többet mérhet a hőmérő higanyszála, azonban a reggeli fagyok, és a ködös-párás idő megmarad. Mutatjuk részletesen.

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken.
Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken. Fotó: köpönyeg.hu

 

Időjárás: Folytatódik a tél, fagyos időjárás érkezik pénteken


Péntek
Pénteken délkelet irányából nagy felhőtömeg érkezik, azonban ebből csapadék csak ritkán alakulhat ki. Fagyos idő lesz, reggel -1, délután maximum +4 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A szél elvétve megélénkülhet.


Szombat
Szombaton az időjárás változóan felhős lesz, eleinte délen, majd délutántól kezdve északnyugaton is egyre több felhővel. Ködös lesz a levegő, a hőmérséklet csak +6 fok köré emelkedik a nap folyamán.


Vasárnap
Vasárnap reggel köddel kezdünk, majd ha megszűnt, akkor a rétegfelhőzet válik sűrűbbé, amely délkelet felől érkezik. Nem fog esni az eső. A hőmérséklet sem emelkedik, marad +6 fok környékén- írja a köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
