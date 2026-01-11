Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás: kiderült, eddig tart a cudar idő!

A héten Magyarországon mért éjszakai -25 fok után sem enged még a fogcsikorgató hideg: a meteorológiai előrejelzések szerint megmakacsolta magát a téli időjárás és egészen a jövő hét végéig kitart a fagy.

Nem tágít az időjárás: a jövő hét közepéig marad a fagy és minden, ami ezzel jár (Fotó: Adam Lukac / Pexels – Képünk illusztráció)

Élvezi a telet az időjárás

A péntek hajnali, Nógrád vármegyében, Szécsényben mért -25 fokos hideg, majd az azt követő délutáni ónos eső csak ízelítő volt mindabból, ami még ránk vár a jövő héten.

A különböző időjárási előrejelzések szerint ugyanis egyértelműen marad a fagyos idő – egészen a jövő hét végéig.

Ez azt jelenti, hogy a következő napokban állandósulni látszanak az éjszakai -10 fok alatti hőmérsékleti értékek, ráadásul a szakemberek most arra figyelmeztetnek, hogy a hét közepéig napközben sem kúszik majd tartósan 0 fok fölé a hőmérő higanyszála.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap napközben egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó a délelőtti órákban, a szél ráadásul hófúvásokat okoz majd, miközben a hőmérséklet napközben is csak -5 fok körül alakul a kora reggeli -10 fokos értékek után. Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet és estétől kisebb havazás is várható ismét, miközben reggel -20, délután pedig -5 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden egy melegfront miatt havazhat majd és ez ónos esőt is hozhat, de ezzel együtt pár fokkal enyhül majd a hideg: reggel -15, napközben pedig -3 fok valószínű, szerdán pedig a keddihez nagyon hasonló, hideg idő várható.

A tartósan fagyos idő nincs jó hatással a keringésre (Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels – Képünk illusztráció)

Orvosmeteorológia

Az igen erős fagyok mellett a rendkívül gyorsan és élesen zajló frontváltások jelentik a különösen erős meteorgyógyászati terhelést a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára – írja a meteoklinika honlapja. A -10 fok alatti értékek továbbra is fokozottan veszik igénybe a keringést és a légzőrendszert. Erre jön még a változó fronthelyzet.

Egy melegfronti szakasz után egy nagyon éles váltással, hidegfronti humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet áll elő. Erős görcsös folyamatok, súlyos keringési, légzési és vérnyomás panaszok, erős fejfájások, emésztőszervi és ízületi panaszok tömegesen jelentkezhetnek. Különösen gyakoriak ilyenkor a szorongásos és pánik reakciók, a szédülés, bizonytalanság-érzet és sokat romlik az alvásminőség

– figyelmeztet dr. Pintér Ferenc, meteogyógyász.