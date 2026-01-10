Megindult a jégzajlás a Dunán, és a Balaton is befagyott

Jégzajlás indult a Dunán, amely a napok óta tartó mínuszok miatt alakult ki. A Balaton is teljes egészében befagyott, és az előrejelzések alapján továbbra sem kell számítani melegedésre, így árvíz sem fenyeget.

Jégzajlás a Dunán, egyelőre nincs árvízveszély (Fotó: Köpönyeg.hu)

Jégzajlás a Dunán – egyelőre nincs ok az aggodalomra

Néhány évtizeddel ezelőtt ezek a jelenségek egyáltalán nem voltak meglepőek, hiszen igen ritkának számított hazánkban a kemény téli időjárás. A mostani hideg idő nem számít azonban extrém hidegnek, a Balaton például 2017 óta nem fagyott be annyira, amennyire most. Ráadásul most még a Velencei-tó is jégtakaró alatt van, és a Dunán is megindult a jégzajlás. Legutoljára jelentősebb jégzajlás 2016-2017 telén volt Magyarországon.

De mit nevezünk jégzajlásnak?

A jégzajlás egy természetes hidrológiai jelenség, amely akkor alakul ki, amikor a folyók vagy tavak felszínén kialakult jégtakaró megtörik, feldarabolódik és elindul a víz felszínén. A jégzajlás mozgásban lévő jégtáblák sodródása, írja a Köpönyeg.

A jégzajlás veszélyes lehet, hiszen, ha összesodródnak, úgynevezett jégdugó alakul ki, amely vízszintemelkedéshez, és akár árvízhez is vezethet. A vízen mozgó jég pedig megrongálhatja a hidakat, partfalakat és a hajókat is – írja a Köpönyeg.hu, ahol további képeket is láthatók a jegesedő Dunáról.