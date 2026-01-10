Fagyos reggel, gyors szánkók: a Normafán most tényleg beindult a tél - Galéria

A Normafa lejtőin reggelente mínusz hat–hét fok körüli hideg fogadja a szánkózókat, a frissen lehúzott pályákon pedig olyan kemény és gyors a hó, hogy a csúszás garantált. A Normafa Park munkatársai nap mint nap újrahúzzák a szánkó- és sífutópályákat, így mindenki friss nyomokon indulhat neki a lejtőknek.

A Normafa lejtőin most minden szánkós, síelő és snowboardos megtalálja a számításait. Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Téli örömökkel várja a szánkózni vágyókat a Normafa

A hideg azonban nemcsak a havat tartja meg, hanem az utakat is csúszóssá teszi, ezért a szervezők fokozott óvatosságot kérnek – főleg gyerekekkel érkezőknek. Fontos szabályokra is figyelmeztetnek:

a sífutópályán szánkózni tilos és veszélyes,

a szánkópálya közepét lefelé, a szélét pedig felfelé érdemes használni,

a kisebbek csak felnőtt kíséretében csússzanak,

a pálya alján pedig mindenki fékezzen – a balesetek elkerülése érdekében.

Egy apró figyelmeztetés: január 11-én és 18-án délelőtt sífutóverseny miatt a futópálya zárva lesz, de délután 2 után újra szabad. Addig viszont: sapka fel, szánkó kézbe – a Normafa most tényleg hozza a téli varázs hangulatát.

Ezekkel nem árt tisztában lenni

A hétvégi nagy forgalom miatt a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem munkatársai is kint vannak a pályákon, hogy szükség esetén segítsenek.

A park vezetése ugyanakkor hangsúlyozza: 400 hektár felügyelete mellett nem tudnak folyamatosan a pályák mellett állni, ezért baj esetén a segélyhívót vagy az önkénteseket kell keresni.

A parkolók már most telítettek, így erősen ajánlott a közösségi közlekedés: buszok indulnak a Széll Kálmán és a Boráros térről, a fogaskerekűtől egy kis téli sétával, a gyermekvasúttal pedig stílusosan lehet megérkezni. A pályák este 8-ig kivilágítottak, szánkót és léceket a Vasas Síháznál lehet bérelni.