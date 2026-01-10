RETRO RÁDIÓ

Fagyos reggel, gyors szánkók: a Normafán most tényleg beindult a tél - Galéria

A januárban leesett hómennyiség megadta a lehetőséget arra, hogy majd egy évtized elteltével újra előkaphassuk a szánkókat. Aki igazi téli élményre vágyik, annak ezen a hétvégén egyértelmű a célpont: irány a Normafa!

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.10. 13:30
tél Normafa Park szánkó

A Normafa lejtőin reggelente mínusz hat–hét fok körüli hideg fogadja a szánkózókat, a frissen lehúzott pályákon pedig olyan kemény és gyors a , hogy a csúszás garantált. A Normafa Park munkatársai nap mint nap újrahúzzák a szánkó- és sífutópályákat, így mindenki friss nyomokon indulhat neki a lejtőknek. 

Normafa
A Normafa lejtőin most minden szánkós, síelő és snowboardos megtalálja a számításait. Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Téli örömökkel várja a szánkózni vágyókat a Normafa

A hideg azonban nemcsak a havat tartja meg, hanem az utakat is csúszóssá teszi, ezért a szervezők fokozott óvatosságot kérnek – főleg gyerekekkel érkezőknek. Fontos szabályokra is figyelmeztetnek: 

  • a sífutópályán szánkózni tilos és veszélyes, 
  • a szánkópálya közepét lefelé, a szélét pedig felfelé érdemes használni,
  • a kisebbek csak felnőtt kíséretében csússzanak, 
  • a pálya alján pedig mindenki fékezzen – a balesetek elkerülése érdekében.

Egy apró figyelmeztetés: január 11-én és 18-án délelőtt sífutóverseny miatt a futópálya zárva lesz, de délután 2 után újra szabad. Addig viszont: sapka fel, szánkó kézbe – a Normafa most tényleg hozza a téli varázs hangulatát.

Ezekkel nem árt tisztában lenni

A hétvégi nagy forgalom miatt a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem munkatársai is kint vannak a pályákon, hogy szükség esetén segítsenek. 

A park vezetése ugyanakkor hangsúlyozza: 400 hektár felügyelete mellett nem tudnak folyamatosan a pályák mellett állni, ezért baj esetén a segélyhívót vagy az önkénteseket kell keresni.

A parkolók már most telítettek, így erősen ajánlott a közösségi közlekedés: buszok indulnak a Széll Kálmán és a Boráros térről, a fogaskerekűtől egy kis téli sétával, a gyermekvasúttal pedig stílusosan lehet megérkezni. A pályák este 8-ig kivilágítottak, szánkót és léceket a Vasas Síháznál lehet bérelni.

Beindult a tél a Normafán

fotóma, 12:58

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu