2025-ben fehér lesz a karácsony? Most kiderül!

Hétfőtől már itt is az év utolsó hónapja, így mindenki azt találgatja, hogyan is kezdődik a tél. Németh Lajos elárulta: ez vár ránk decemberben, lesz nagy meglepetés. A hónap közepétől valamivel szürkébbé, borongósabbá válik az időjárás, de időnként ekkor is látjuk majd a napot. Kiderül, hogy milyen idő lesz karácsonykor. További részleteket IDE kattintva olvashatsz.

Németh Lajos szerint akár december végén is érkezhet egy olyan hideghullám, mint ami novemberben havat hozott Fotó: Mediaworks archív

Pénteken reggel szörnyű történtek miatt állt le a 3-as metró. Kőbánya-Kispestnél egy ember beesett a metró alá. További részleteket IDE kattintva olvashatsz.

Beesett a metró alá egy ember Kőbánya-Kispesten. Fotó: Metropol

Halálra fagyhat a lakókocsijában Pasztörek József, a láb nélküli kertész. Az 57 éves férfi folyamatos megpróbáltatások elé állítja az élet. Nem volt hova mennie, ezért kapott egy lakókocsit, ahol meghúzhatja magát, de nincs pénze szigetelni. IDE kattintva további részleteket olvashatsz.

József a lakókocsijában – Fotó: beküldött

Elkezdődhet a Petőfi híd felújítása. Egyhangú döntés született, de a munkálatokat csak évek múlva lehet elkezdeni. A döntés jó hír, hiszen a híd állapota évek óta romlik, azonban a kivitelezés a legoptimistább forgatókönyv szerint is csak 2028–2029-ben kezdődhet meg. A Petőfi híd felújításának előkészítését a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. IDE kattintva további részleteket olvashatsz.

A Petőfi híd van a legrosszabb állapotban a budapesti hidak közül Fotó: Metropol

138 éve, november 28-án indult útjának az első budapesti villamos, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között. Igazi újdonságnak számított a jármű az utakon, amíg meg nem szokták a jelenlétét, időnként besegített egy-egy lovas rendőr a villamos közlekedésébe. IDE kattintva további információkat olvashatsz.