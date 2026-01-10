Elképesztő jóslat: a jövőben robotok terjesztik majd a kábítószert?

Az EU jóslata szerint a jövőben bűnözők robotokat fognak használni kábítószerek és robbanóanyagok szállítására, ami globális zavargásokat fog kiváltani. A bűnüldöző szervezetek komor disztópiát jósolnak.

A technológia által elkövetett kábítószer-csempészet miatt aggódnak Fotó: Freepik

Robotok csempészhetik a kábítószert a jövőben

Az Europol, az Európai Unió bűnüldözési ügynöksége lesújtó jelentést tett közzé, amely előrevetíti a rendőri erők előtt álló kihívásokat 2035-ben, és a megállapítások rendkívül komor képet festenek.

A dokumentum szerint a robotokat szélsőséges csoportok használhatják majd illegális kábítószerek és robbanóanyagok határokon át történő csempészésére, ami tovább fokozhatja a bandák erőszakosságát és a terrorizmus fenyegetését.

Az ember nélküli jövő(k): A robotika és az ember nélküli rendszerek hatása a bűnüldözésre című írás előrejelzéseiből kiderül, hogy 2035-re az ember nélküli rendszerek, mint például a drónok, az önvezető járművek és a robotok a mindennapi élet részévé válnak.

Az előrejelzés szerint a bűnözők ezeket az eszközöket fogják kihasználni az illegális tevékenységekhez. A jelentés szerint drónokat és robotikai eszközöket fognak használni a felderítés, csempészet vagy kézbesítés céljából.

A mai „bűnözés mint szolgáltatás” modellből egy újfajta „távolról elkövetett bűnözés” alakulhat ki. Például egy bűnözői hálózat felbérelhet egy tapasztalt drónkezelőt, hogy valós idejű információkat szolgáltasson a rendőrök tartózkodási helyéről és mozgásáról, hogy házilag készített robbanóanyagokkal támadjon meg egy rivális bandát, vagy hogy kábítószert csempésszen át a határon

A drónok és robotok hírszerzési képessége különösen aggasztó, ezen felül az írás a mesterséges intelligencia és a technológia körüli, adatvédelmi aggályokra is figyelmezteti az embereket - írja a DailyStar.