Egy szakértő szerint a Mesterséges Intelligencia által fejlesztett robotok 100 éven belül kiirtják az emberiséget

Roman Yampolskiy, vezető mesterséges intelligencia-kutató, hátborzongató jóslatot tett közé. A szakértő szerint a Mesterséges Intelligencia a következő évszázadban az emberiség kihalásához vezethet, azonban ezzel nem mindenki ért egyet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 11:00
Mesterséges Intelligencia jóslat probléma emberiség

Roman Yampolskiy figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése végzetes következményekkel járhat az emberiség számára. Az MI-biztonság és kiberbiztonság szakértőjeként dolgozó számítógépes guru szerint hihetetlen, 99,9%-os esély van arra, hogy a mesterséges intelligencia a következő száz évben kiirtsa az emberiséget.

A Mesterséges Intelligencia az emberiség kihalásához vezethet
Fotó: Freepik

A Mesterséges Intelligencia 100 éven belül eltörölheti az emberiséget

A szakértő kifejtette, hogy eddig egyetlen bevezetett MI-rendszer sem volt teljesen megbízható, és kifejezte kétségeit afelől, hogy a jövőbeli verziók komoly hibáktól mentesek lehetnek-e.

Tavaly Yampolskiy kiadta „AI: Magyarázhatatlan, kiszámíthatatlan, kontrollálhatatlan” című könyvét, amelyet úgy reklámoztak, mint egy széles körű bevezetés az alapvető problémákba, mint például a Mesterséges Intelligencia által kiváltott eredmények kiszámíthatatlansága vagy a mesterséges intelligencia által hozott döntések magyarázatának nehézsége.

A könyv rátér a tulajdonlás és az irányítás összetettebb kérdéseire, mélyreható elemzést ad a potenciális veszélyekről és a nem szándékos következményekről. A könyv filozófiai és egzisztenciális elmélkedésekkel zárul, foglalkozik az MI személyiségének, tudatosságának kérdéseivel, valamint az emberi intelligencia és az általános mesterséges intelligencia (AGI) közötti különbségekkel

- nyilatkozta Yampolskiy.

A techszakértő megjegyezte, hogy a Mesterséges Intelligencia korai úttörői, köztük Yampolskiy, azok közé tartoznak, akik a leghangosabban kongatják a vészharangot a technológiai fejlődés esetleges katasztrofális következményeiről. Ugyanakkor létezik olyan kutatás, ami megkérdőjelezi a szakértő Yapolskiy jóslatát, azt sugallva, hogy a fenyegetés jóval kevésbé fenyegető, mint az általa becsült értékek.

Az Oxfordi Egyetem (Anglia) és a Bonn-i Egyetem (Németország) kutatásai szerint mindössze 5%-os az esélye, hogy a Mesterséges Intelligencia kiirtsa az emberiséget, az értékeléseket több mint 2700 MI-szakértő bevonásával készítették - számolt be róla a Daily Star.

 

